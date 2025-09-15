Гособвинение попросило суд приговорить к семи годам лишения свободы экс-директора филиала ФМБА России Бориса Баранкина за растрату 15 млн рублей. Суд рассматривает дело с марта прошлого года. Вместе с Баранкиным на скамье подсудимых представитель ООО «СибФармЛогистик» Елена Давыдова. Именно с ней, по версии следствия, Баранкин организовал схему фиктивных поставок лекарств для федерального агенства.

Дело Баранкина и Давыдовой рассматривает Центральный районный суд Красноярска. 15 сентября в прениях выступала сторона обвинения. По мнению прокурора, вина подсудимых полностью доказана в ходе процесса. При этом Давыдова частично признала вину и частично, как отметил прокурор, «на сумму 125 тысяч рублей», возместила ущерб, что является смягчающим обстоятельством. Относительно Баранкина гособвинитель отметил, что тот также имеет смягчающие обстоятельства — наличие наград, состояние здоровья и «частичное возмещение ущерба» в сумме 16 тысяч рублей.

«Прошу суд признать Давыдову Елену Александровну виновной и назначить ей наказание в виде четырех лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным, — обратился к суду прокурор. — Баранкина признать виновным и назначит наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей».

Баранкин и Давыдова обвиняются в растрате. По версии обвинения, с 2019 по 2021 годы они организовали схему фиктивных поставок лекарственных препаратов для ФМБА. Бюджетные деньги на сумму свыше 15 млн рублей перечислялись фирме «СибФармЛогистик» за поставки лекарств, которые закупались и передавались в учреждение. Однако список поставленных лекарств не соответствовал фактической закупке. Как отмечает обвинение, медпрепараты закупались, исходя из личных потребностей организатора схемы и его супруги (дело выделено в отдельное производство. — Прим. RTVI), и использовались ими «для лечебных и косметологических целей».

Борис Баранкин был задержан, а затем арестован в мае 2023 года в рамках уголовного дела о мошенничестве с лекарствами сибирского филиала «Федерального медико-биологического агентства», которое он возглавлял. Тогда СК сообщал, что с 2018 по 2021 годы Баранкин вместе с сообщниками организовали схему по подмене лекарств.

«Участники мошеннической схемы получили от поставщиков под видом препаратов необходимых для нужд пациентов ФМБА другие дорогостоящие препараты на общую сумму более 9 миллионов рублей. Поставляемые лекарственные средства были оплачены ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России за счет средств обязательного медицинского страхования. Полученными медицинскими препаратами подозреваемые распоряжались в своих личных целях и в интересах иных лиц», — заявляли в СК.

В рамках расследования дела на имущество Баранкина на общую сумму 53 млн рублей был наложен арест. Речь не только о деньгах, но и автомобиле, двух жилых и двух нежилых помещениях. Впоследствии статья, по которой обвинялся Баранкин, была переквалифицирована на растрату (ст. 160 УК РФ).

В январе 2025 года в отношении Бориса Баранкина было возбуждено еще одно уголовное дело. В этот раз речь шла о взятках. По версии следствия, в 2017 году директор филиала ФМБА России обратился к своему знакомому, владельцу медицинской фирмы, с предложением за взятки помогать ему получить контракты на поставку медицинских изделий. Тот согласился. В итоге с фирмой было заключено 85 контрактов в течение 2017-2022 годов. Сумма взяток за этот период составила 16,5 млн рублей, считает следствие.

Перед тем, как в отношении Баранкина было возбуждено второе дело, он успел выйти из СИЗО. Поэтому в январе этого года следствие вновь выходило в суд с ходатайством о его аресте. 14 января, сразу после задержания, Баранкин был помещен в изолятор временного содержания. Там, как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, мужчина пытался покончить с собой. Из ИВС его увезли в больницу, где Баранкин впал в кому. Через два дня врачи вывели его из этого состояния, а уже 18 января суд отправил мужчину в СИЗО.

Семья Баранкина отрицала его попытку суицида. Супруга экс-главы филиала ФМБА Екатерины Кравченко заявляла журналистам, что того якобы хотели убить, а потом обставить все как самоубийство. Однако ответить на вопрос, кому это могло понадобиться, женщина затруднилась.

Баранкин руководил Федеральным Сибирским научно-клиническим центром медико-биологического агентства (ФМБА) с 2008 года и был отправлен в отставку в марте 2023 года. Являлся главным внештатным специалистом ФМБА России по ГО и ЧС. В 2020 году Баранкина наградили орденом Пирогова «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга».