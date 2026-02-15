Бывшего министра энергетики и экс-главу Минюста Украины Германа Галущенко задержали при попытке покинуть страну. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

«Сегодня во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела “Мидас”. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия в соответствии с требованиями законодательства и санкциями суда», — говорится в сообщении бюро.

«Украинская правда» и «РБК Украина» со ссылкой на источники утверждают, что экс-чиновника сняли с поезда в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу.

Масштабная антикоррупционная операция «Мидас» была проведена в прошлом году в компании «Энергоатом» — операторе всех украинских атомных электростанций.

Организатором коррупционной схемы следствие считает бизнесмена Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского. По версии правоохранителей, участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10—15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. По данным следствия, в общей сложности участники схемы получили около 100 млн долларов.

Галущенко в 2020—2021 годах был вице-президентом «Энергоатома», в 2021—2025 годах возглавлял Минэнерго Украины.

После смены правительства летом прошлого года он стал министром юстиции, а на его место пришла Светлана Гринчук, но в ноябре обоих отправили в отставку из-за дела Миндича. 19 ноября украинский парламент проголосовал за их отставку, за это решение высказались 323 депутата. Оба чиновника подозреваются в причастности к коррупционному скандалу.

Украинское издание New Voice писало со ссылкой на источники, что Галущенко и после назначения в Минюст сохранял влияние на энергетические компании, а также продолжал сотрудничать с Миндичем, которого называли «теневым куратором энергетики». 11 ноября антикоррупционные органы провели у экс-министра обыски в рамках дела «Мидас». В Минюсте Украины тогда сообщили, что Галущенко оказывает полное содействие правоохранительным органам. Спустя десять дней после обысков его вызвали на допрос в НАБУ.

Сам Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков и уехал в Израиль, гражданином которого предприниматель является. Он объявлен украинскими властями в розыск, Зеленский ввел против него санкции. Бизнесмен обвинения в коррупции называл манипуляциями.

В рамках антикоррупционного расследования НАБУ и САП в конце ноября провели обыски у Андрея Ермака, который на тот момент возглавлял офис президента Украины. Зеленский позднее заявил, что Ермак подал в отставку.