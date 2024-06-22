Бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий, подозреваемый в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отправлен под домашний арест до 20 августа. Об этом сообщает в телеграм пресс-служба столичных судов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 20 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Новицкий «вступил в сговор с другими лицами» и разработал «преступный план» для хищения средств у негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Урал ФД». Бизнесмен и его сообщники «под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах» якобы собирались украсть деньги фонда, а также пенсионные резервы и накопления его участников, «перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги по завышенной стоимости и не на рыночных условиях».

Новицкий вошел в состав руководства холдинга АФК «Система» в 1995 году. Он занимал должность президента в течение десяти лет, а затем стал членом совета директоров. РБК со ссылкой на источник на рынке минеральных удобрений писал, что в последние годы Новицкий был первым заместителем гендиректора «Фосагро», но покинул эту должность после введения против него санкций в июне 2022 года.

Предпринимателя задержали вечером 20 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Перед этим оперативники провели обыск у Новицкого дома.

О задержании бизнесмена сообщали также телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и Baza. Последний писал, что родные несколько дней не могли связаться с Новицким, который «мог быть задержан сотрудниками ФСБ».

По словам источника РБК, фамилия Новицкого фигурировала в материалах дела арестованного накануне экс-владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера, который в 2012 году в партнерстве с АФК «Система» приобрел ж/д оператора «СГ-транс».

Тайчер, как и Новицкий, обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, он похитил деньги, не возвращенные по займу между «Трансфин-М» и компанией «Рейл Стрим». Ущерб по делу оценивается не менее чем в 710 млн рублей и 272 млн рублей в виде неуплаченных процентов, отмечает «Интерфакс».