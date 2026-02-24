Московский гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны России полковника Игоря Рутько на 20 млн рублей и приговорил его к 11 годам лишения свободы по делу о взятках, сообщает Следственный комитет России.

Рутько обвиняется в получении взяток на общую сумму около 30,2 млн рублей и превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 и пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Он лишен воинского звания «полковник» и государственной награды «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, ему запрещено в течение восьми лет занимать определенные должности.

Ранее Рутько пребывал под домашним арестом. В августе ТАСС информировал, что он пошел на досудебное соглашение, поэтому разбирательство по его делу проходило в особом порядке.

Как установило следствие, в 2014 году полковник создал из сотрудников института специализированную группу для обновления электронных топографических карт и последующей их отправки в Индию. Каждому участнику полагалась надбавка к зарплате.

В состав группы вошли старший научный сотрудник Игорь Бобров и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов, которому поручили руководство. Из материалов суда следует, что Бобров спланировал коррупционную схему и предложил Рутько с Долговым создать организованное преступное сообщество.

Обвинение полагает, что Бобров подыскивал среди коллег тех, кто согласится за вознаграждение войти в группу, получая надбавки, годовые премии и поддержку начальства. Он же собирал нелегальные деньги и распределял их. Долгов визировал бумаги о начислении надбавок и согласовывал их с Рутько. Последний обеспечивал общее покровительство и корректировал размер выплат.

3 октября Долгова приговорили к шести годам колонии строгого режима. Его признали виновным по девяти пунктам: две взятки в крупном размере и семь — в особо крупном.