Московский гарнизонный военный суд рассматривает дело бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны России полковника Игоря Рутько, который обвиняется в получении взяток на сумму около 30 млн рублей и превышении должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Игорь Рутько обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), двух преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц), а также преступления, предусмотренного пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений)», — сказано в документах.

По данным агентства, всего преступным путем было получено порядка 30 млн рублей. Экс-начальник научного центра заключил досудебное соглашение, дело рассматривается в особом порядке. Сейчас Рутько под домашним арестом.

Согласно данным следствия, в 2014 году полковник сформировал специальную группу сотрудников института для выполнения работ по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию. Им были даны конкретные функции и выделена ежемесячная стимулирующая надбавка к зарплате за дополнительный объем работ.

В группу входили старший научный сотрудник института Игорь Бобров, который был назначен помощником руководителя, а также бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов, возглавивший ее. По данным следствия, не позднее 31 декабря 2014 года Бобров разработал план по совершению коррупционных преступлений и предложил Рутько и Долгову сформировать организованную группу.

Обвинение считает, что Бобров занимался поиском сотрудников института, которые готовы были за взятку войти в группу и получать надбавки, годовые премии и покровительство руководства. Кроме того, он получал и делил незаконные денежные средства. Долгов в свою очередь подписывал документы о назначении надбавок и согласовывал их с Рутько. Последний отвечал за общее покровительство и влиял на размер выплат. А размер взяток, согласно информации следствия, зависел от величины ежемесячной надбавки

Накануне СК сообщил, что экс-начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа Дениса Путилова за получение взятки приговорили к 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кром того, его лишили звания генерал-майора и запретил занимать административно-распорядительные должности в органах власти в течение шести лет.

10 августа суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима условно генерал-майора Минобороны России Анвара Галимуллина по уголовному делу о служебном подлоге и растрате в особо крупном размере.

Также столичные следователи ведут расследование в отношении старшего оперуполномоченного 4-го отдела Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Антона Нестерова , считающегося одним из самых засекреченных в ведомстве. Мужчине инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также неправомерный доступ к компьютерным данным, повлекший тяжкие последствия (ст. 272 УК).

До этого случая самым крупным коррупционным делом в МВД считалось дело экс-полковника, руководившего управлением «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. В 2022 году суд признал его виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы.