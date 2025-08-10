Военный суд в Москве приговорил к 2,5 годам колонии общего режима условно генерал-майора Минобороны России Анвара Галимуллина по уголовному делу о служебном подлоге и растрате в особо крупном размере. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Суд также назначил Галимуллину штраф в размере 500 тыс. рублей и три года испытательного срока.

По этому же делу был осужден полковник запаса Юрий Убогий. Его суд приговорили к 1,5 годам колонии условно с аналогичными испытательным сроком и штрафом.

По решению суда, Галимуллину и Убогому запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет.

Оба осужденных в момент оглашения приговора находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, отмечает ТАСС.

Подробности уголовного дела не приводятся.

По данным URA.RU, Убогий мог занимать пост в департаменте финансового обеспечения Минобороны в отделе, который занимается финансовым обеспечением зарубежных учреждений ведомства.

«Предположительно, так они могли познакомиться, поскольку <…> Галимуллин занимал пост главы представительства Минобороны РФ в Центральноафриканской Республике», — отмечается в материале.

Как пишет URA.RU, в 2016 году Галимуллин, будучи полковником, стал командиром учебного центра Еланского гарнизона (Свердловская область). В феврале 2017-го президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. В августе 2017 года URA.RU сообщало, что офицер получил контузию в Сирии, подорвавшись на фугасе.

После прохождения реабилитации Галимуллин занял пост главы представительства Минобороны России в Центральноафриканской Республике. Он, в частности, проводил переговоры с главой Минобороны ЦАР Клодом Рамо Биро. Весной 2023 года Галимуллин завершил свою миссию в Банги. В посольстве России в ЦАР тогда заявили, что генерал «сделал значительный вклад в развитие двустороннего военно-технического сотрудничества между нашими государствами».