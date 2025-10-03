Преображенский райсуд Москвы приговорил бывшего главного научного сотрудника ФГБУ «27 ЦНИИ» («27 Центральный научно-исследовательский институт») Минобороны России Евгения Долгова к шести годам в исправительной колонии строгого режима по делу о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.



Долгова признали виновным по девяти эпизодам — в получении двух крупных и семи особо крупных взяток.



По данным следствия, в 2014 году экс-начальник Научно-исследовательского центра Минобороны России полковник Игорь Рутько создал специальную группу для обновления электронных топографических карт и их поставки в Индию. Сотрудникам выделили конкретные задачи и ежемесячную надбавку за дополнительный объем работы.

Долгов возглавлял группу, а его заместителем стал старший научный сотрудник института Игорь Бобров. По версии правоохранительных органов, Бобров не позднее 31 декабря 2014 года разработал коррупционную схему и предложил своему начальнику Долговому, а также Рутько принять в ней участие.

Как считает обвинение, Бобров искал сотрудников института, готовых за взятку присоединиться к группе и получать надбавки, премии и поддержку руководства. Долгов утверждал документы о назначении надбавок и согласовывал их с Рутько, который отвечал за общее покровительство и влиял на размер выплат. Размер взяток, по данным следствия, зависел от ежемесячной надбавки.

12 августа московский гарнизонный военный суд обвинил Рутько в получении взяток на сумму около 30 млн рублей и превышении должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений. Как сообщает ТАСС, полковник находится под домашним арестом. Он заключил досудебное соглашение, дело рассматривается в особом порядке.