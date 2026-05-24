Бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда призвала Евросоюз принять общеевропейский блокирующий статут против санкций США, введенных в отношении сотрудников МУС. Ее слова приводит The Guardian.

Бенсуда назвала санкции США против членов МУС «бандитскими», «запугивающими» и политически мотивированными. По ее словам, речь идет о попытке вмешательства в независимую судебную деятельность, закрепленную международным правом, с целью подрыва работы суда и «отправке его в небытие».

«Это превращает несогласие с юридическим процессом в разрушительное экономическое принуждение ради политических целей. Это запугивание, принуждение и силовая политика другими средствами», — сказала Бенсуда на встрече в Гааге с представителями нидерландской НПО Rights Forum.

США, считает Бенсуда, исказили суть санкций, превратив их из законного инструмента в средство политического воздействия.

«Цель персональных санкций не просто карательная, она носит сдерживающий характер. Она призвана вселять страх. Она призвана изолировать», — указала экс-прокурор, назвав подобную практику «опасным злоупотреблением инструментом, изначально созданным для принципиально иных целей».

Реакцию государств — участников МУС на американские санкции против суда она расценила как «медленную и робкую», раскритиковав их за бездействие и отсутствие действенных мер поддержки.

«Если международное сообщество не отреагирует серьезно, с институциональной решимостью и практической солидарностью, последствия выйдут далеко за пределы Гааги», — уверена Бенсуда.

Она призвала к «структурному сопротивлению» и принятию Евросоюзом статута о блокировании санкций. Бенсуда также заявила, что государства-участники МУС в ответ на санкционные ограничения должны разработать различные механизмы, включая правовые и компенсационные. Она уточнила, что речь идет в том числе о предоставлении защищенных банковских и финансовых каналов суду, его персоналу и подрядчикам.

«Государства-участники не могут отвечать лишь выражением обеспокоенности. Поддерживающих заявлений уже недостаточно. Необходимы конкретные предложения <…>. Система Римского статута не может полагаться исключительно на моральную солидарность. Она требует оперативной солидарности», — рассуждает Бенсуда.

Экс-прокурор также предупредила о возможном введении санкций непосредственно против МУС как института. По ее словам, в таком случае сотрудники столкнутся с неприемлемыми личными и финансовыми рисками, а способность суда продолжать работу окажется под вопросом.

«МУС — это не враждебное правительство. Это не вооруженная группа. Это не террористическая организация. Это не организация, уклоняющаяся от санкций. Это важнейший судебный орган», — подчеркнула Бенсуда.

В феврале 2025 года США по инициативе президента Дональда Трампа ввели санкции против 11 представителей МУС, включая девятерых судей и главного прокурора Карима Хана. Поводом стали инициированные судом расследования в отношении граждан Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля. Трамп называл необоснованной выдачу ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Как отмечает The Guardian, американские санкции фактически отрезали судей от европейской финансовой системы, осложнив нормальную жизнь им и их семьям.

В декабре 2025 года администрация Трампа потребовала от МУС внести в свой устав поправки, гарантирующие исключение расследований против президента США и высокопоставленных чиновников Белого дома. Вашингтон также настаивает на прекращении расследования в отношении руководства Израиля по поводу войны в секторе Газа и закрытии дела о возможных преступлениях американских военных в Афганистане. В противном случае США пригрозили наложить санкции на широкий круг должностных лиц МУС и против самого суда, сообщало агентство Reuters.