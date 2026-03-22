Главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, оправдали по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники.

Коллегия из трех судей, назначенная Ассамблеей государств — участников Римского статута МУС, с декабря 2025 года изучала отчет Управления служб внутреннего надзора ООН (УСВН) по обвинениям против Хана.

Задача коллегии заключалась в проведении независимой юридической консультации на основе фактов, изложенных в отчете УСВН, относительно того, совершил ли Хан должностное преступление.

По словам дипломатических источников Middle East Eye, судьи единогласно пришли к выводу, что выводы отчета УСВН «не подтверждают каких-либо нарушений или неисполнения обязанностей» со стороны Хана.

Издание называет доклад судебной коллегии «строго конфиденциальным». Он был представлен 9 марта бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута (исполнительному надзорному органу МУС) и не будет обнародован. Если бюро согласится с выводами коллегии судей, расследование должно быть закрыто.

Обвинения и связь с ордером на арест Нетаньяху

Расследование в отношении Карима Хана началось в ноябре 2024 года после того, как сотрудница офиса прокурора обвинила его в домогательствах и принуждении к сексу. Женщина утверждала, что Хан приставал к ней на работе, в командировках и у себя дома, куда вызывал ее якобы по служебным делам. По словам потерпевшей, она пыталась противостоять начальнику, но опасалась негативных последствий для себя.

Хан отрицал обвинения и отказывался временно покинуть свой пост, несмотря на призывы коллег и правозащитников. В мае 2025-го он все-таки ушел в отпуск на время проведения расследования. Через несколько месяцев обвинения против Хана выдвинула еще одна женщина, которая ранее стажировалась у него.

Прокурор и его адвокаты пытались связать обвинения в сексуальных домогательствах с тем, что МУС в 2024 году по запросу Хана выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта по обвинению в совершении военных преступлений в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп критиковал решение МУС в отношении Нетаньяху и ввел санкции против Карима Хана, а также запретил финансировать МУС. Сам Нетаньяху заявлял, что Хан добивался выдачи ордера на его арест, чтобы отвлечь внимание от обвинений в сексуальных домогательствах.

Карим Хан известен еще и тем, что по его запросу МУС в 2023 году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей в Россию.

В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно приговорил Хана к 15 годам лишения свободы в связи с незаконным преследованием российских граждан. Различные сроки — от 3,5 года до 15 лет — также заочно получили восемь судей МУС.