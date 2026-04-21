Эпизодическая роль Сидни Суини не вошла в финальную версию фильма «Дьявол носит Prada — 2». Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на источник.

Актрису снимали на площадке еще в середине 2025 года, что породило слухи о ее участии в проекте. По данным издания, сцена с Суини должна была появиться в начале фильма и длиться около трех минут. По сюжету Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), Миранда Пристли (Мерил Стрип) и Найджел Киплинг (Стэнли Туччи) приходят в офис Dior к бывшей помощнице Эмили Чарлтон (Эмили Блант), которая теперь возглавляет американское подразделение бренда. В первоначальной версии Суини играла саму себя — звездную клиентку, которую Эмили одевает перед встречей с делегацией журнала «Подиум».

Источник EW назвал удаление сцены «творческим решением»: эпизод не вписывался в структуру всей последовательности. Команда фильма отметила, что решение далось непросто. Представители Disney и актрисы не ответили на запрос EW.

Сидни Суини известна по сериалам «Эйфория» и «Белый лотос», а также хиту проката «Горничная». В апреле 2026 года стартовал третий сезон «Эйфории» с ее участием. Ранее актриса оказалась в центре скандала из-за рекламной кампании American Eagle: в джинсовом ролике прозвучала фраза «у меня отличные джинсы», которую некоторые зрители сочли отсылкой к евгенике из-за созвучия слов «джинсы» и «гены». Сама Суини объясняла, что просто любит джинсы этого бренда и не поддерживает приписываемые ей взгляды.

При этом в фильме остались другие камео — например, на экране появится Леди Гага, которая также записала саундтрек «Runway» совместно с Doechii. Премьера «Дьявол носит Prada — 2» в международном прокате состоится 30 апреля 2026 года. Режиссером выступил Дэвид Фрэнкел, сценарий написала Алин Брош Маккенна. В актерский состав также вошли Джастин Теру, Люси Лью, Б. Дж. Новак, Симона Эшли и Кеннет Брана. Оригинальный фильм 2006 года собрал в мировом прокате $327 млн и получил две номинации на «Оскар». Продолжение снималось при участии тех же ключевых создателей.