Силовики из одесского управления СБУ задержали группу сотрудников Пересыпского районного ТЦК, которые пытались вымогать 30 тысяч долларов у одессита, имевшего отсрочку от мобилизации и удостоверение участника боевых действий.

Как пишет издание «Страна», его затащили в микроавтобус и там вымогали деньги. При задержании сотрудники ТЦК пытались скрыться, но их поймали. При этом одной группе удалось уехать с места вымогательства (они передвигались на двух автобусах). Преступников догнали и также задержали, при этом сотрудники СБУ применили оружие.

При обыске у сотрудников территориального центра комплектования, по данным издания «Думская», нашли биты, кастеты, огнестрельное оружие и деньги. По информации источников издания, это был не первый случай вымогательства у жертв насильной мобилизации.

В Одесском областном ТЦК подтвердили задержание своих сотрудников в Одессе. Там сказали изданию ТСН, что о причинах и обстоятельствах задержания им еще не сообщали, для выяснения всех деталей на место выехало руководство.