Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Россия является бенефициаром конфликта на Ближнем Востоке, вызваны опасениями, связанными с ролью США в Европе. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» замглавы комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Польский премьер, по мнению депутата, копирует действия Вашингтона, который использовал своих союзников на Ближнем Востоке, оставив их без поддержки.

Толмачев напомнил, что Варшава рассчитывала занять роль главного партнера США в Европе после ослабления Германии, однако после изменений в расстановке сил власти Польши оказались разочарованы из-за своих «иллюзий».

Отношение Туска к успехам России замглавы думского комитета объяснил «фантомными болями» страны, которая была спасена и оказалась в числе победителей нацизма в 1945 году благодаря СССР.

«Когда поляки попрощались с Россией, они перестали быть в числе победителей — ни на военном, ни на экономическом, ни на культурном поприще. Но амбиции не оставляют», — считает парламентарий.

Депутат также затронул заявление премьер-министра Польши о том, что Украина ослабевает на фоне конфликта США с Израилем против Ирана. Толмачев уверен, что на самом деле усложнение позиции Киева связано не с войной на Ближнем Востоке, а с действиями российских Вооруженных сил.

В то же время, отметил депутат, конфликт в Иране углубил разлад среди западных элит, обнажив противоречия, а также продемонстрировал лидерам стран, что им необходимо заняться решением своих проблем, а не финансированием чужих войн.