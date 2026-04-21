Задержанный гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев подозревается в причастности к распространению романов Катерины Сильвановой (настоящее имя Екатерина Дудко*) и Елены Малисовой* «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка», которые относят к ЛГБТ**-литературе. Об этом сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

Обвинение Капьеву не предъявлено, уточнили ТАСС в правоохранительных органах.

Помимо него, были доставлены на допрос еще трое представителей руководства «Эксмо». Это директор по дистрибуции, финансовый директор и заместитель редакции №1 по коммерческой деятельности, перечислила журналистам директор по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова.

Источники RT и РБК также сообщили о задержании самого директора редакции №1 издательства «Эксмо» Александры Шипетиной, однако источники «Коммерсанта» это опровергли.

Кожанова конкретных фамилий, кроме Капьева, не назвала. «Никакого [нового уголовного] дела и никаких новых наименований [книг], насколько мы знаем. Потому что мы ожидаем информации от юристов. Но, насколько мы понимаем, это все касается прошлого уголовного дела, которое было возбуждено в прошлом году. Пока каких-то новых вводных нет», — рассказала она «Абзацу».

Допросы проводятся в рамках дела об организации экстремистской деятельности (ст. 282.2 УК) из-за распространения литературы на ЛГБТ**-тематику, которое было возбуждено в прошлом году в связи с книгами, выпущенными издательством Popcorn Books (на 51% принадлежало «Эксмо», в январе закрылось).

Вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько выразил уверенность, что Капьев лично не имеет отношения к распространению запрещенных книг.

«Я в это не верю. Вполне возможно, под эгидой “Эксмо” кто-то торговал запрещенной ЛГБТ**-литературой», — сказал он в комментарии «Радиоточке НСН».

Как предположил Палько, по обходным схемам могли торговать сами сотрудники издательства, делая это без ведомства руководителей. Он считает, что задержание Капьева может быть «следствием прошлогодней истории», когда группа сотрудников холдинга торговала запрещенными книгами уже после того, как их изъяли из официальной продажи.

По уголовному делу об организации экстремистской деятельности в прошлом году прошли масштабные обыски в издательствах «Эксмо», Popcorn Books и Individuum, а также в домах у сотрудников и в книжных магазинах. Один из руководителей Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов, бывший директор тех же издательств по продажам Павел Иванов и ответственный за склад и распространение литературы Артем Вахляев были отправлены под домашний арест. В сентябре всех троих внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

По версии СК, Протопопов и другие фигуранты «из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ**, признанного экстремистской организацией на территории России».

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов

** решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны