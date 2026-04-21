Осужденный за убийство аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов попросил выпустить его из колонии строгого режима на принудительные работы, но суд отклонил его ходатайство из-за возраста. Как сообщает «Фонтанка», заявление поступило во Фрунзенский районный суд 6 апреля.

Экс-доцент просил заменить неотбытую часть 12,5-летнего срока более мягким видом наказания. В объединенной пресс-службе судов Петербурга изданию пояснили, что УК позволяет замену наказания, если осужденный за особо тяжкое преступление фактически отбыл не менее двух третей срока, но запрещает назначать принудительные работы лицам, достигшим пенсионного возраста.

В июле 2026 года Олегу Соколову исполнится 70 лет, что делает невозможным его перевод на принудительные работы по закону.

Соколова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима в декабре 2020 года. В сентябре 2021 года суд отказал в апелляции защиты, настаивавшей на переквалификации преступления в убийство в состоянии аффекта.

Историк отбывает срок в исправительной колонии №6 «Обухово». В 2022 году его посещала омбудсмен Светлана Агапитова. По итогам визита она рассказала, что Соколов заведует местной библиотекой, располагающей весьма солидным книжным фондом.

Убийство 24-летней аспирантки было совершено Соколовым в ноябре 2019 года. Ученый четырежды выстрелил в возлюбленную и пытался ее задушить, после чего расчленил тело и частично выбросил в реку Мойку, но поскользнулся и сам упал в воду. Когда его вытащили спасатели, медики обнаружили в кармане куртки историка пистолет, а в рюкзаке — отчлененные женские руки. Впоследствии останки девушки находили в порту, реке, рюкзаке и квартире Соколова.