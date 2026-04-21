Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь в восстановлении жилья всем пострадавшим от паводков в Дагестане — в том числе тем, чьи дома были построены нелегально. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями муниципального сообщества 21 апреля.

«Многие строения, домовладения были построены без должного оформления. И нужно, имея это в виду, в будущем делать все для того, чтобы оформление было своевременным — в нужном и полном объеме. Но люди построили, и часто у них ничего нет другого, кроме того, что было построено даже с нарушением нормативных документов. И сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чем, и не помогать этим людям — нельзя. Нужно им все равно помогать», — сказал Путин.

Президент потребовал найти необходимые нормативные и правовые решения и предупредил о недопустимости излишнего формализма.

«Здесь очень важно не терять темпы при обследовании пострадавших территорий, домовладений. Не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», — добавил он, уточнив, что время летит «быстро».

«И все — и потом уже в зиму будем входить», — подчеркнул президент.

Отдельно Путин обратил внимание на то, что большинство разрушенных строений не были застрахованы.

«Страховка — хорошее подспорье. Может быть, надо с регионального и с федерального уровня как-то найти механизмы, которые помогали бы людям осуществлять эту страховку. Все-таки это хороший способ защиты интересов граждан», — сказал он, пообещав обсудить вопрос с правительством.

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов доложил президенту, что пострадавшим от наводнений в городе уже направлено 1128 выплат. Он также заявил, что причиной трагедии стало то, что реки Черкес-Озень, Тарнаирка и канал имени Октябрьской Революции вышли из берегов буквально за несколько часов.

«Такого циклона не было, как говорят эксперты, более ста лет», — сказал он.

Путин удивился, что за несколько часов выпала месячная норма осадков. «Тропический ливень какой-то», — заметил президент.

Масштабные паводки в Дагестане были вызваны обильными осадками 28—29 марта и 5 апреля. В Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах были подтоплены десятки домов и приусадебных участков, смыты мосты, в горных районах сошли сели. Кроме того, в столице Дагестана до сих пор лежат обломки рухнувшей многоэтажки.

По данным на начало апреля, пострадали более 6,2 тыс. человек, столько же насчитывается поврежденных домовладений и хозяйственных объектов. Прорвав плотину, вода затопила федеральную трассу, унесла жизни шести человек — женщин и детей — и разрушила поселки.

Режиму ЧС был присвоен федеральный статус. Власти республики уже произвели 688 первых выплат пострадавшим на общую сумму свыше 19,5 млн рублей.