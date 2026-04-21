В Бурятии во время спуска с высочайшего пика Саянских гор Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярска — мужчина 1983 г. р. и две женщины 1982 и 1985 г. р. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СКР и республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Предварительно, люди погибли из-за переохлаждения.

По данным СК, группа из 15 красноярских туристов начала восхождение из поселка Монды Окинского района Бурятии. Они вышли из базового лагеря 18 апреля и планировали вернуться через четыре дня.

В ночь на 21 апреля несколько человек спустились к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели троих человек во время спуска с вершины. Затем они поднялись обратно к месту происшествия.

Хозяин кафе утром передал записку спасателям, которые выдвинулись на помощь.

Следствие возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК). Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

По предварительным данным, туристы могли погибнуть из-за переохлаждения, сообщили ТАСС в региональном МЧС. По версии канала Baza, при спуске с горы «порвалась связка» (видимо, имеется в виду страховочная связка альпинистов. — Прим. RTVI), трое человек получили травмы и после ухудшения погоды замерзли насмерть.

По метеоданным, в горах разыгралась непогода, температура упала до 10 градусов мороза.

Замглавы правительства республики Иван Альхеев заявил об отсутствии связи с группой красноярцев.

«Связи с туристами нет, спутниковых телефонов нет. На место выдвинулись спасатели, у них есть все необходимое альпинистское снаряжение. Авиацию использовать невозможно из-за плохих погодных условий, ограниченной видимости», — сказал он.

Альхеев отметил, что в районе пика Мунку-Сардык наблюдаются метель и пурга. При обнаружении туристов и наличии среди них пострадавших спасатели готовы эвакуировать их в местность «Озеро», откуда их уже транспортом довезут до районного центра — села Кырен, пояснил он.

По словам Альхеева, возраст людей в группе составляет от 30 до 56 лет. Следуя правилам, туристы перед походом зарегистрировались на сайте местного управления МЧС 16 апреля и сообщили о своем маршруте.

В записке туристов, опубликованной следствием, сказано, что группа была зарегистрирована на Виктора Дороженко. На сайте красноярской турфирмы «Эндевор Тур», где он числится, говорится, что он является «инструктором-проводником I категории». Красноярский альпинист Юрий Раилко сказал ТАСС, что эта квалификация свидетельствует о хорошем опыте, но подчеркнул, что есть разница между инструктором-проводником по альпинизму и по пешему туризму.

Маршрут, выбранный туристами, на сайте обозначен как подходящий для новичков. Он требует хорошей физической подготовки, но не требует альпинистского опыта. Протяженность маршрута составляет около 24 км, а набор высоты превышает 2000 м.

Часть туристов в группе были опытными и регулярно ходили в горные походы, утверждает SHOT. По его данным, помимо 38-летнего инструктора среди участников был основатель турагентства Сергей Т., а также главный исполнительный директор компании Валерия Л.

Baza также пишет, что среди погибших оказались опытные альпинисты и руководитель турагентства в Красноярске.

Жена Сергея рассказала KP.RU, что никто из группы не выходил на связь с 18 апреля. Издание пишет, что Сергей является экспертом в области активного туризма, в январе вместе с коллегой они ночевали в палатках в 43-градусный мороз на Торгашинском хребте в Красноярском крае, чтобы получить опыт для будущего покорения второй горной вершины в мире Чогори.

Вице-президент федерации экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии «Байкальский экстрим» Оксана Климова отметила, что группа вышла к вершине раньше основного потока альпинистов, который начинается в конце апреля. По ее мнению, туристы попали в зону циклона.

Спасатель международного класса Егор Дульнев предположил в беседе с NEWS.ru, что красноярцы могли быть одеты недостаточно тепло.

«Но при большом количестве людей замерзнуть достаточно сложно. Проще уйти оттуда, если они понимают, что что-то идет не так, как это сделала часть группы, которая спустилась, чтобы уведомить о погибших», — сказал он.

По его словам, туристы после спуска в кафе с запиской вернулись обратно к месту происшествия, чтобы транспортировать тела погибших туда, где их сможет забрать спасательная техника. Как пояснил специалист, это стандартная процедура при несчастных случаях в группе альпинистов.