Еще одна женщина — уже вторая — дала показания в рамках расследования обвинений в сексуальном насилии против главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, пишет британская газета The Guardian.

Эта женщина утверждает, что в 2009 году Хан вел себя с ней неподобающим образом, когда был адвокатом, а она — его 20-летней неоплачиваемой стажеркой. По ее словам, он «подвергал ее сексуальным домогательствам, злоупотреблял своей властью и неоднократно пытался принудить ее к сексуальной активности».

Хан являлся ведущим адвокатом защиты в Международном уголовном суде и других трибуналах по военным преступлениям в Гааге, где защищал, в частности, интересы бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. Обвинившая его в домогательствах женщина заявила Guardian, что во время стажировки столкнулась с «постоянным натиском» ухаживаний, которые воспринимала как неуместные.

«Ему не следовало этого делать. Он был моим работодателем», — заявила женщина на условиях анонимности.

По ее словам, до стажировки у Хана она рассматривала возможность поработать на него как «захватывающую и значимую», поскольку осознавала. что он «был влиятельным и уважаемым человеком, который мог многое сделать и всегда мог замолвить за тебя словечко». Теперь женщина утверждает, что эта стажировка «обошлась в такую ​​цену, которой нельзя было платить».

В ее показаниях говорится, что одним из первых случаев домогательств со стороны Хана стали его прикосновения к ее груди — «ощупывания» и «длительные ласки», которые она совершенно не поощряла. Все это якобы происходило в офисе суда. По словам женщины, действия ее начальника никак не могли быть нечаянными, и этот инцидент вызвал у нее «замешательство и унижение».

Однако в течение следующих недель стажерке пришлось плотно работать с Ханом над подготовкой части дела. За этот период он как минимум шесть раз просил её поработать у него дома в Гааге, где они могли бы побыть наедине, утверждает бывшая подчиненная главного прокурора.

Свои обвинения она выдвинула, когда узнала о похожих претензиях к Хану со стороны сотрудницы МУС. Рассказ второй фигурантки дела Хана во многом схож с показаниями первой обвинительницы. Обе они заявляют, что начальник приглашал их к себе домой, садился рядом с ними на диван, прикасался, обнимал и целовал, пытаясь уговорить заняться с ним сексом.

Первая заявившая на Хана женщина — 30-летняя юрист, которая работала в МУС и была его непосредственной подчиненной. Она утверждает, что главный прокурор домогался до нее в течение длительного периода в 2023-2024 годах.

В 2021 году Хана избрали главным прокурором МУС на девятилетний срок, фактически он является публичным представителем этой судебной инстанции. После вступления в должность он принял несколько громких решений — в частности, санкционировал арест Путина и выдал аналогичные ордера на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главу Минобороны страны Иова Галанта.

Хан и его адвокаты попытались выставить обвинения в сексуальных домогательствах как часть кампании по дискредитации и давлению, организованной Израилем в ответ на действия МУС против властей этой страны.

«Утверждения о том, что он был замешан в каких-либо сексуальных домогательствах, совершенно не соответствуют действительности», — заявили адвокаты Хана.

По их словам, судья МУС «категорически отрицает», что он «преследовал или плохо обращался с кем-либо, злоупотреблял своим положением или властью». Хан также уверяет, что никогда не вел себя таким образом, чтобы его поведение можно было расценить как «непрофессиональное, ненадлежащее, принуждающее или эксплуатирующее».

Защита Хана сообщила, что он предоставил следствию доказательства, «полностью противоречащие выдвинутым ему обвинениям» и «по ряду существенных признаков показывающие, что эти обвинения явно не соответствуют действительности».

Несмотря на отрицание «сексуальных домогательств любого рода», Хан покинул пост главного прокурора МУС на время проведения расследования в отношении него, начатого в 2024 году. Летом 2025 года поступило заявление от второй женщины, имеющей к Хану аналогичные претензии. По данным Guardian, следователи провели несколько допросов для проверки ее заявлений.

Расследование в отношении Хана проводит наблюдательный орган ООН. Его выводы будут переданы на рассмотрение группе судебных экспертов, которые составят для МУС список рекомендаций по поводу того, надо ли принимать к главному прокурору какие-то меры. Если будет установлена его вина в сексуальных домогательствах или серьезном нарушении должностных обязанностей, то состоится тайное голосование, в ходе которого представители 125 стран проголосуют за его отстранение.