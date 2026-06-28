Двух финских пограничников оштрафовали за незаконную выдачу пропусков в запретную зону на границе с РФ своим родственникам. Об этом сообщило финское государственное издание Yle.

Оба мужчины служили старшими пограничниками в Юго-Восточной пограничной службе Финляндии. Каждый из них лично оформил разрешения на посещение пограничной зоны для членов своей семьи, хотя в таких случаях надо брать самоотвод.

Инциденты произошли в разное время: первый — в июле 2021 года, второй — в мае 2025-го. Оба дела рассмотрел районный суд Кюменлааксо.

В первом случае пограничник оформил своей супруге пятилетнее разрешение на сбор ягод и рыбную ловлю в запретной части приграничного муниципалитета Миехиккяля. Во втором — другой сотрудник выдал пропуска сразу на троих: себе, жене и взрослой дочери. Разрешения распространялись на морскую зону Вироlahти, находящуюся под контролем береговой охраны Финского залива, а дочернее разрешение также включало сухопутную приграничную территорию того же муниципалитета.

Как стало известно суду, второй пограничник взял оформление документов на себя, поскольку дочь сама не обратилась за пропуском. Заодно он санкционировал морские разрешения для всей семьи, чтобы та могла посещать дачу на острове внутри пограничной зоны, закрытой для свободного доступа.

На суде оба фигуранта заявили, что считали выдачу разрешений обоснованной: по их мнению, другой сотрудник одобрил бы те же заявления при стандартном рассмотрении.

Суд, однако, констатировал, что оба пограничника явно нарушили внутренние правила Министерства внутренних дел, регулирующие деятельность пограничной службы, и должны были знать об обязанности самоустраниться.

Прокурор требовал привлечь обоих к ответственности как за служебное нарушение, так и за злоупотребление должностными полномочиями. Обвинение в злоупотреблении суд снял в обоих случаях, указав, что разрешения в любом случае были бы выданы другим сотрудником, а значит, реальной выгоды обвиняемые не извлекли.

Пограничник, выдавший пропуска жене и дочери, был приговорен к штрафу в размере €975, второй заплатит €645. Приговоры пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Инцидент произошел на фоне закрытой финско-российской границы: Финляндия прекратила пропуск через все восточные КПП в 2023 году и недавно объявила, что они останутся закрытыми «до дальнейшего уведомления».