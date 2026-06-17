ФСБ России заявила о предотвращении терактов в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае. По данным спецслужбы, задержаны три человека, которых считают пособниками украинских спецслужб и обвиняют в подготовке атак на военнослужащих, волонтеров и объекты инфраструктуры, сообщает Интерфакс.

Как сообщили агентству в Центре общественных связей ФСБ, задержанные планировали диверсионно-террористические акты против военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, поддерживающей участников СВО, а также на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. У них изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и самодельные зажигательные устройства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Адыгея, Тюменской области и Краснодарском крае задержаны три пособника спецслужб Украины», — сообщили в ЦОС ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ. В ФСБ также заявили, что решается вопрос о возбуждении дела по статье о государственной измене.