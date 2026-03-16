20-летнего футболиста екатеринбургского «Урала-2» Даниила Секача арестовали до 14 мая по делу об убийстве 48-летней женщины ( п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое в ее квартире (п. «а, б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По данным ТАСС, защита попросила более мягкую меру пресечения, поскольку обвиняемый ранее никогда не привлекался и имеет положительную характеристику, а сама по себе тяжесть предъявленных обвинений, по его словам, не может быть основанием для ареста.

«Наша позиция — активно способствовать следствию, скрываться [Даниил. — прим. ред.] не намерен. Он хороший, добродушный человек, который ошибся таким образом», — сказал он.

Shot пишет, что Секач в ходе заседания постоянно смотрел на своего отца — главного тренера футбольного клуба «Арсенал». Тот, как утверждается в посте, крикнул сыну «Даня, мы с тобой!» и призвал его «держаться», а все остальное время закрывался от журналистов капюшоном. По совокупности статей Секачу может грозить срок до 20 лет лишения свободы.

Что известно о преступлении

По версии следствия, вечером 13 марта обвиняемый, выполняя указания неизвестных, пришел в квартиру на Строгинском бульваре с болгаркой, ломом и кувалдой. Дверь ему открыла 16-летняя дочь хозяйки, которая также стала жертвой мошенников и приняла молодого человека за «стажера» силового ведомства.

На допросе Секач сообщил, что начал вскрывать сейф, поскольку считал, что участвует в операции правоохранительных органов. В этот момент домой вернулась хозяйка квартиры и попыталась остановить его. Обвиняемый избил женщину, после чего нанес ей два удара ножом, пытаясь выяснить код от сейфа. Потерпевшая умерла на месте.

Затем он удерживал дочь убитой в квартире, а после вскрытия сейфа похитил находившиеся там деньги в иностранной валюте на сумму более 1 млн рублей и ценности, которые по указанию звонившего выбросил в окно. На следующий день ему позволили отпустить девочку и покинуть квартиру.

На допросе Секач признал вину и раскаялся. Он рассказал, что ранее ему позвонила неизвестная девушка и под предлогом поиска посылки узнала его персональные данные. После этого футболисту пришло сообщение о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и номер телефона, по которому он должен был позвонить. В результате молодой человек узнал, что от его имени якобы оформлена доверенность на неизвестное лицо, и под угрозой мнимого уголовного преследования начал выполнять все указания неизвестных.

Секач имеет незаконченное высшее образование. С января 2025 года он выступает за вторую команду екатеринбургского «Урала» («Урал-2»), играющую в четвертом по силе дивизионе чемпионата России. Президент клуба Григорий Иванов ранее сообщал ТАСС, что пока не намерен выплачивать Секачу зарплату, несмотря на действующий контракт.