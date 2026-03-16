20-летнего футболиста екатеринбургского «Урала-2» Даниила Секача арестовали до 14 мая по делу об убийстве 48-летней женщины ( п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое в ее квартире (п. «а, б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
По данным ТАСС, защита попросила более мягкую меру пресечения, поскольку обвиняемый ранее никогда не привлекался и имеет положительную характеристику, а сама по себе тяжесть предъявленных обвинений, по его словам, не может быть основанием для ареста.
«Наша позиция — активно способствовать следствию, скрываться [Даниил. — прим. ред.] не намерен. Он хороший, добродушный человек, который ошибся таким образом», — сказал он.
Shot пишет, что Секач в ходе заседания постоянно смотрел на своего отца — главного тренера футбольного клуба «Арсенал». Тот, как утверждается в посте, крикнул сыну «Даня, мы с тобой!» и призвал его «держаться», а все остальное время закрывался от журналистов капюшоном. По совокупности статей Секачу может грозить срок до 20 лет лишения свободы.
Что известно о преступлении
По версии следствия, вечером 13 марта обвиняемый, выполняя указания неизвестных, пришел в квартиру на Строгинском бульваре с болгаркой, ломом и кувалдой. Дверь ему открыла 16-летняя дочь хозяйки, которая также стала жертвой мошенников и приняла молодого человека за «стажера» силового ведомства.
На допросе Секач сообщил, что начал вскрывать сейф, поскольку считал, что участвует в операции правоохранительных органов. В этот момент домой вернулась хозяйка квартиры и попыталась остановить его. Обвиняемый избил женщину, после чего нанес ей два удара ножом, пытаясь выяснить код от сейфа. Потерпевшая умерла на месте.
Затем он удерживал дочь убитой в квартире, а после вскрытия сейфа похитил находившиеся там деньги в иностранной валюте на сумму более 1 млн рублей и ценности, которые по указанию звонившего выбросил в окно. На следующий день ему позволили отпустить девочку и покинуть квартиру.
На допросе Секач признал вину и раскаялся. Он рассказал, что ранее ему позвонила неизвестная девушка и под предлогом поиска посылки узнала его персональные данные. После этого футболисту пришло сообщение о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и номер телефона, по которому он должен был позвонить. В результате молодой человек узнал, что от его имени якобы оформлена доверенность на неизвестное лицо, и под угрозой мнимого уголовного преследования начал выполнять все указания неизвестных.
Секач имеет незаконченное высшее образование. С января 2025 года он выступает за вторую команду екатеринбургского «Урала» («Урал-2»), играющую в четвертом по силе дивизионе чемпионата России. Президент клуба Григорий Иванов ранее сообщал ТАСС, что пока не намерен выплачивать Секачу зарплату, несмотря на действующий контракт.
«Если его признают виновным, то, конечно, мы с ним расстанемся. Сейчас он не ходит на свою работу, значит, мы ему не платим зарплату», — пояснил он.