Канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовится обвинить Россию в причастности к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига и объявить о масштабных санкциях. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ситуацией.

По их данным, заявление может быть сделано в начале новой недели и совпасть со встречей министров иностранных дел ЕС в Ирландии 1―2 сентября.

Один из собеседников издания заявил, что после инцидента с дронами таких ответных мер, как высылка российских дипломатов или закрытие «Русского дома» в Берлине, «уже недостаточно». По его словам, необходима более жесткая реакция и увеличение поставок оружия Украине.

Какие именно действия намерен предпринять Мерц, не сообщается. Также остается неясным, на основе какой новой информации Германия собирается прямо возложить ответственность за инциденты в Лейпциге на Россию, пишет Politico. Ранее немецкие власти избегали подобных заявлений.

Два источника газеты назвали предстоящий шаг Мерца «переходом к новой эре» в оборонной политике Германии. Издание утверждает, что на изменение позиции ФРГ также повлияло обнаружение тайника с оружием в лесу под Берлином, о чем немецкие СМИ писали в августе.

Представитель правительства Германии заявил Politico, что аппарат канцлера «не занимается спекуляциями». По его словам, официальное заявление будет сделано только после тщательного изучения всех результатов расследования.

Дроны в аэропорту Лейпцига

В начале августа начиненный взрывчаткой беспилотник был обнаружен в аэропорту Лейпцига рядом с самолетом Ан-24, используемым для доставки вооружений на Украину.

В совместной публикации газеты Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпаний NDR и WDR утверждалось, что через 20 минут после обнаружения первого БПЛА еще один дрон предположительно столкнулся с грузовым самолетом компании DHL, который шел на посадку.

Борт перенаправили в Ганновер, где его осмотрели следователи. По данным SZ, на хвостовой части самолета были обнаружены повреждения. При этом обломки беспилотника найдены не были, что газета объясняет возможным попаданием дрона в двигатель воздушного судна.

Согласно публикации, через 10 дней после инцидента в поле рядом с аэропортом Лейпцига нашли еще один дрон и остатки некоего вещества, которое могло быть гексогеном.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила со ссылкой на источники, что американская разведка не исключает причастности России к инцидентам в аэропорту Лейпцига.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что обнаружение беспилотника со взрывчаткой в аэропорту представляет собой «новый сценарий угрозы». При этом он отметил, что у властей ФРГ нет достаточных оснований обвинять Москву.

В Службе внешней разведки РФ сообщили, что правоохранительные органы Германии негласно рассматривают наличие украинского следа в инциденте с дронами. В ведомстве предположили, что одной из целей «акции» в аэропорту Лейпцига было ослабить поддержку немецкой оппозиции, которая выступает с «прагматичной повесткой в отношении России».