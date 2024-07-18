Ревизия личных дел чиновников, занимающих руководящие должности в Дагестане, предполагает проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, а не проверку на возможную причастность к экстремизму, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Меликов.

Спустя два дня после терактов, которые произошли в Махачкале и Дербенте 23 июня, глава Дагестана заявил, что дал поручение провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов парламента республики.

«Я сказал, что мы проведем некую ревизию в форме непричастности глав администраций к экстремизму. Это что такое? Как может быть глава администрации или руководитель какого-то органа власти причастен к экстремизму? У меня и таких полномочий нет… Это прерогатива органов безопасности, прокуратуры, следственного комитета. Мое поручение, которое исковеркано уже донельзя, было по-другому определено. Давайте мы проверим личные дела тех руководителей, которые сегодня занимают ведущие должности, на предмет соответствия и выполнения всех мероприятий, всех требований закона о противодействии коррупции», — пояснил Меликов.

По его словам, госслужащие должны соблюдать российские законы, которые требуют, в частности, отчитываться о доходах, не назначать на должности близких родственников.

«Чтобы у нас не было тех историй, когда одна семья является потенциальным кланом, который на сегодняшний день может какие-то организовывать действия и при этом не быть подконтрольным тем структурам, которые этот контроль должны осуществлять. Вот о чем речь», — отметил глава республики.

Также Меликов добавил, что для ревизии была сформирована рабочая группа, форма и состав которой не разглашается, чтобы на нее не было воздействия.

Теракты в Дагестане

23 июня боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Жертвами терактов стали 22 человека, в том числе 17 сотрудников правоохранительных органов, более 45 получили различные ранения.

Шесть нападавших ликвидировали. Позже выяснилось, что они входили в «спящую» ячейку террористической организации.

Трое нападавших оказались ближайшими родственниками — сыновьями и племянником — главы Сергокалинского района и секретаря регионального отделения «Единой России» Магомеда Омарова. После этого еще шестеро его сыновей были арестованы за мелкое хулиганство. Сам Омаров на допросе признался, что на протяжении нескольких лет знал о радикальных взглядах детей, но не разделял их, а потому не общался с сыновьями. Чиновника сначала задержали, а потом поместили под административный арест по статье о мелком хулиганстве.

16 июля стало известно об обысках в администрации Бабаюртовского района Дагестана, в ходе которых сотрудники МВД изъяли документы и проверили работу администрации за 2023-2024 годы. После обысков администрация вернулась к работе в штатном режиме.

На следующий день, 17 июля, РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило о задержании заместителя главы управления МВД на транспорте Махачкалы Казбека Мурзаева по подозрению в получении взятки в размере 13 млн рублей.