В Курской области 6 августа вспоминают события, произошедшие ровно год назад, когда в регион вошли подразделения Вооруженных сил Украины. Выбить их полностью удалось почти через девять месяцев — в апреле 2025-го. Какие мероприятия проходят на Курщине, что вспоминают очевидцы и как произошедшее оценивают сегодня в России и на Украине — в материале RTVI.

«У людей боль, слезы на глазах»: акция памяти

В ночь на 6 августа в Курске прошла акция памяти, в которой участвовали представители местных властей во главе с врио губернатора Александром Хинштейном, а также общественники и волонтеры, передает РИА Новости. Люди зажгли лампады, выложив из них надписи «6 августа 2024 года. Мы помним!» и фигуры журавлей.

Хинштейн показал фото с акции в своем телеграм-канале, назвав день вторжения «трагической датой, когда жизнь каждого изменилась».

«Страшные предрассветные часы: вой сирен, грохот артиллерии и автоматных очередей. Тысячи человек были вынуждены спешно, в чем есть, покинуть свои родные дома. Многие потеряли самых близких», — описал он начало «варварского вторжения» 6 августа 2024 года.

Хинштейн признался, что его самого тогда не было в Курской области, и что ему «трудно даже представить», что пришлось пережить населению.

Участники акции почтили погибших минутой молчания.

«Мы никогда не забудем тех, кто, рискуя собой, вывозил людей из-под обстрелов. Кто боролся за каждую жизнь в стабилизационных пунктах, скорых и больницах. Кто отдавал жизнь, тесня врага к границе. Кто не дожил до освобождения», — написал врио главы региона.

Волонтер регионального штаба «Мывместе» рассказала «Известиям», что очевидцы тех событий и спустя год приходят каждый день и делятся воспоминаниями. «Люди очень много пережили <…>. У людей читается боль, слезы на глазах», — сказала она.

Днем 6 августа в храмах региона проходят панихиды, а в полдень прозвучал поминальный колокольный звон.

«Повторяли злодеяния нацистов»

Все украинские военные, совершавшие преступления во время оккупации Курской области, будут наказаны, выразил уверенность врио губернатора Александр Хинштейн. Он оценил эти преступления как не имеющие сроков давности и напомнил о судьбе нацистских военных преступников после Второй мировой войны.

«Так же, как после Великой Отечественной войны еще десятилетиями продолжали находить и изобличать пособников нацистов, карателей, власовцев и палачей, я не сомневаюсь, что правосудие будет находить тех, кто измывался над нашими людьми, тех, кто пытал, тех, кто убивал стариков и женщин», — заявил Хинштейн в спецрепортаже ТАСС о вторжении ВСУ.

По его оценке, украинские военные и их наемники «во многом повторяли преступления и злодеяния нацистов времен Великой Отечественной войны».

«Вэсэушники и наемники, а их было очень много, вели себя как настоящие оккупанты. <…> Прошло восемь с лишним десятилетий [после войны], и в тех же самых районах, которые были захвачены фашистами тогда, снова стали хозяйничать их наследники, снова расстрелы мирных жителей, снова казни, снова уничтожение гражданской инфраструктуры», — перечислил Хинштейн.

В спецрепортаж ТАСС, снятый в курском приграничье, вошли свидетельства девяти пленных о действиях украинских военных, а также кадры видеоматериалов Минобороны, ФСБ и Следственного комитета России (СКР).

«Целями были исключительно гражданские объекты»

Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил в канун годовщины, что сумма ущерба от вторжения в Курскую область только по предварительным подсчетам превышает 3 млрд рублей. В интервью «Комсомольской правде» он подчеркнул, что это промежуточная цифра, поскольку оценка продолжается.

По данным следствия, которые привел Бастрыкин, в результате вторжения 331 человек погиб и 553 были ранены. Потерпевшими признаны свыше 14 тысяч мирных граждан.

Следователи зафиксировали «множество целенаправленных атак гражданских объектов», которые приводили к тяжелым разрушениям и «большим жертвам» среди мирного населения, заявил руководитель ведомства.

Бастрыкин напомнил про обстрелы Рыльска и Льгова в декабре 2024 года, когда власти сообщали о повреждении объектов гражданской инфраструктуры, гибели и ранении людей.

«Целями подобных атак были исключительно гражданские объекты, места массового скопления мирных жителей. Это говорит о террористической сущности украинских националистов, желании истребить гражданское население и причинить ущерб нашей стране», — сделал вывод глава СКР.

Ведомство возбудило более 600 уголовных дел по уголовным статьям «Террористический акт», «Убийство», «Умышленное уничтожение имущества» и другим. Из этих дел 213 уже направлены в суд, более 230 украинских военных уже осуждены, сказал Бастрыкин.

«Стереть с лица земли»: что вспоминают очевидцы

По свидетельству беженцев из приграничья, с которыми пообщалась «Лента.ру», при заходе в область танковых подразделений ВСУ их командир приказал «стереть с лица земли» местные населенные пункты. 70-летние жители Малой Локни Валентина и Александр Ушкаловы утверждают, что слышали это сами, когда 6 августа прошлого года возле их дома остановились шесть танков без опознавательных знаков.

По их словам, из танкового люка высунулся человек в камуфляже и крикнул подчиненным: «Чего непонятного? Стереть это место с лица земли! Стереть — и все!»

Пенсионеры рассказали, что сначала прятались на соседском огороде, а позднее встретили российских военных, которые помогли им перебраться в бункер, сохранившийся еще со времен Великой Отечественной войны.

Когда спустя время пара вернулась к своему дому, от него оставался лишь подвал. Там Ушкаловы провели около двух месяцев, питаясь консервами, после чего их обнаружили украинские солдаты и перевезли в Сумы. С территории Украины супруги вернулись в Россию при посредничестве «Красного Креста». Они говорят, что в Малой Локне не осталось ни одного целого дома.

Валентина Ушкалова также рассказала, как бойцы ВСУ под угрозой расправы заставили ее перетаскивать тело соседки, застреленной одним из солдат. По ее словам, командир украинского отряда открыто признал, что его подчиненный убил женщину, и оправдал его тем, что тот «контуженный», иначе он бы сам ему «голову открутил». Однако затем тот же командир вскинул на нее автомат, когда Валентина отказалась помогать убирать тело, и пригрозил: «Тогда ляжешь рядом».

Оценки Зеленского, Сырского и Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину вторжения в Курскую область опубликовал в своем телеграм-канале видеокадры ударов по зданиям, последствий разрушений, в том числе в Судже, и взятия пленных. Он выразил благодарность каждому из ВСУ, кто участвовал в тех событиях.

«Украинцам еще раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары. Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предусмотрели. Россияне — не ожидали», — написал он.

По оценке Зеленского, вторжение в Курскую область позволило не допустить «еще один полномасштабный удар России по Сумам и Харьковщине». Как утверждается в посте, Украина «уже больше года ведет активные действия на российской территории — в Курской и Белгородской областях».

Главком ВСУ Александр Сырский начал операцию в Курской области, находясь под угрозой увольнения и в связи с «многочисленными организационными просчетами» и провалом обороны Харьковской области, написала в своем телеграм-канале к годовщине вторжения депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

По ее оценке, вторжение было спланировано «так, что в конечном итоге в среднесрочной перспективе закончилось трагедией» для ВСУ, в том числе потерей ключевых городов в Донбассе и приближением российской армии к Сумам. Безуглая отметила, что ни Сырский, ни другие украинские командиры не были наказаны за это или сняты с должностей. «Наоборот, это позволило главкому ВСУ закрепиться, а украинское войско в очередной раз повернуло не туда», — написала депутат.

Сырский в свою очередь заявил, что операция в Курской области достигла большинства целей, поставленных руководством Украины.

«Были разбиты в пух и прах»: заявления России в ООН

Россия в канун годовщины вторжения созвала неформальное заседание Совета Безопасности ООН «по формуле Аррии» на тему «Провал вооруженных сил Украины в Курской области».

Заседания «по формуле Аррии» — это неформальные конфиденциальные встречи членов Совбеза ООН по инициативе любого из них. Их целью является откровенный обмен мнениями в частном порядке, с использованием гибких процедурных рамок, в отличие от консультаций СБ полного состава. На такие встречи могут приглашать представителей других стран или организаций, а также общественных деятелей. Формат заседаний назван в честь дипломата Диего Аррии, который представлял в Совбезе Венесуэлу и впервые применил такую практику в 1992 году.

И. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на встрече, что украинские власти не только не достигли своих целей в Курской области, но и создали себе серьезные проблемы.

«Их надежды использовать захваченные территории, в том числе Курскую атомную электростанцию, в качестве козырей в будущих мирных переговорах были разбиты в пух и прах. ВСУ понесли тяжелые потери, лишившись своих наиболее опытных и хорошо подготовленных резервов и значительной части военного оборудования, поставленного Западом», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, попытка оттянуть резервы российской армии из Донбасса привела лишь к тому, что российские силы «добились значительных успехов на восточном и южном фронтах». В частности, они захватили несколько хорошо укрепленных позиций, которые ВСУ готовили в качестве ключевых опорных пунктов еще с 2014 года, указал Полянский.

«Общие территориальные потери Украины по масштабам сопоставимы с территорией небольшого европейского государства», — сравнил он.

И. о. постпреда России также заявил, что вследствие курской «авантюры» украинцы предстали перед всем миром «в роли безрассудных агрессоров, которые мародерствуют, насилуют и грубо нарушают международное гуманитарное право».

«Остались только трупы и обгорелая техника»

«Роковой ошибкой» назвал вторжение ВСУ в Курскую область член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Роковой ошибкой Украины стал киевский режим сам по себе, не только вторжение ВСУ в Курскую область, где Киев потерял десятки тысяч человек, отборные части. Сегодня годовщина. Ответ на вторжение был страшным, уничтожена практически вся группировка ВСУ, беспощадно», — сказал депутат NEWS.ru.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев, вспоминая о событиях в Курской области, отметил, что они «стали возможны во многом из-за серьезных просчетов и упущений в системе обороны».

«Халатность, небрежность, а может, и прямой саботаж — все это открыло врагу дверь и стоило нам многих жизней. Однако на фоне этих провалов еще ярче проявился массовый героизм нашего народа», — написал парламентарий.

Главным уроком Курска он назвал недопущение таких трагедий впредь, для чего «необходимы порядок, жесткая дисциплина и личная ответственность».

«Опасность должна пресекаться заранее, а не приводить к тому, что потом приходится героически ликвидировать последствия катастрофы», — заявил генерал.

Военный обозреватель Владислав Шурыгин написал в своем телеграм-канале «Рамзай», что вторжение в Курскую область было запланировано как «удар страшной силы», который подготовили «в лучших американских штабах, лучшими их генералами». Этот «отлично рассчитанный» удар имел целью «захват Курчатовской атомной станции, ядерный шантаж Москвы и позорные переговоры на условиях Киева».

Однако в Курской области «упивающаяся куражом победителей боевая машина» уперлась в «неодолимые заслоны», встреченная штурмовиками и ракетами, а также переброшенными с разных направлений морпехами, бойцами спецназа «Ахмат», разведчиками и пехотинцами.

«На курской земле остались только украинские трупы. <…> И тысячи обгорелых остовов “лучших в мире” западных бронетранспортеров, САУ, танков и БМП», — подытожил Шурыгин, добавив, что произошедшее вторжение «оставило вопросы».

Курский военный волонтер Роман Алехин назвал 6 августа «новым скорбным днем в истории России». Он вспоминает, что утром никто еще не понял серьезности и масштаба произошедшего, и только к концу дня пришло «страшное, разрывающее изнутри осознание». Сегодня, помимо «осмысления и скорби по погибшим» к чувствам курян добавилась «обида за то, что не защитили», заключил блогер.

Спустя год «боль региона не утихает», а жители приграничья продолжают страдать от атак украинских беспилотников, пишет военкор Семен Пегов.

«Раны все еще глубоки. Восстановление разрушенных районов требует времени, а жизнь под прицелом вражеских БПЛА продолжает калечить судьбы курян. Русская армия делает все возможное для защиты неба региона. <…> Курская земля ждет окончательного мира», — говорится в его посте.