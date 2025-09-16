Участника специальной военной операции (СВО) по имени Сергей и его жену отказались обслуживать в одном из ресторанов крымского города Керчь, сославшись на якобы отданное мэром города распоряжение не пускать в заведения людей в военной форме. Видеообращение с жалобой бойца опубликовал телеграм-канал «Аргументы недели».

Супружеская пара решила посетить ресторан «Летка» на Театральной улице по случаю празднования Дня города. Однако за столиком к ним подошел мужчина, представившийся сотрудником охраны заведения, и попросил Сергея уйти. Свое требование охранник обосновал тем, что посетителей в военной форме не обслуживают. Их общение засняла жена бойца, сидевшая напротив него.

Судя по видео, Сергей был одет в белую спортивную кофту-олимпийку и камуфляжные брюки. Именно они и вызвали нарекания со стороны охраны ресторана. Выдвигая претензии, сотрудник заведения ссылался на распоряжение мэра Керчи, который якобы запретил военнослужащим посещать развлекательные заведения и мероприятия в военной форме.

«Боец был абсолютно трезвый и спокойный, небольшие дефекты речи у него обусловлены ранением в голову», — поясняют «Аргументы недели».

Обиженный таким отношением Сергей после выхода из ресторана записал видеообращение, в котором рассказал о случившемся и выразил недовольство. Затем мужчина обратился в полицию — он утверждает, что по той же самой причине ему отказали в обслуживании и в других керченских заведениях.

«Мэр города дал приказ не пускать ни в какие кафе в военной форме. Вы вообще понимаете кто мы и откуда мы вернулись? За это какой спрос будет с вас, когда закончится эта ***** [военная операция]? Мы все вернемся — и с вас, чиновников, первый спрос будет», — пригрозил Сергей керченской мэрии.

Он также направил обращения в редакции различных СМИ. Опубликовавшее его видео издание «Аргументы недели» запросило комментарий у депутата Государственной думы от Крыма Михаила Шеремета, который пообещал разобраться в случившемся.

«Это, безусловно, вопиющий случай! Не думаю, что мэр дал такое распоряжение. Скорее, посетителя ввели в заблуждение. Но тот, кто это сделал, должен ответить за отношение к участникам СВО. Есть видео. Разберемся», — сказал он.

На жалобу Сергея отреагировало и издание «Керчь-Инфо», которое направило соответствующий запрос в мэрию города. Вскоре редакция опубликовала сообщение о том, что конфликт исчерпан, и «все стороны принесли друг другу извинения».

Журналисты пояснили, что в ресторане Сергея «ввели в заблуждение» по поводу «мнимого запрета на посещение увеселительных заведений города в военной форме», а он, расстроенный этим, «сгоряча записал видеообращение, а затем распространил его».

«Владелец ресторана, где был Сергей, принёс ему свои извинения, объяснил причины недоразумения, персонально пригласил Сергея , его жену и его товарищей посетить ресторан в удобное для них время за счёт заведения», — говорится в сообщении «Керчь-Инфо».

В итоге участник СВО записал новое видео, в котором опроверг некоторые свои предыдущие высказывания и поделился мнением о причинах возникшего недоразумения.

Аналогичный случай произошел летом 2023 года в Симферополе. Участника СВО отказались пустить в кафе, где он собирался отмечать День России. «Мне сказали: «Извините, мы вас обслуживать не можем»», — пояснил мужчина на видео. По его словам, формальной причиной отказа якобы стал торчавший из-под военной формы нож в кожаных ножнах.

Устраивать скандал военнослужащий не стал — он отправился в другое заведение, где ему не отказали в обслуживании. Однако в своем видеообращении, которое впоследствии разошлось по соцсетям, участник СВО пожаловался, что не ожидал столкнуться с таким отношением именно в Крыму.

«***** [специальная военная операция] с противником не так страшна, как война с предателями», — посетовал он. Боец рассказал, что провел на фронте больше года, был ранен и лишился глаза, но все равно продолжил участвовать в специальной военной операции.

В 2024 году участники СВО из Воронежа жаловались на то, что их отказались обслуживать в одном из городских кафе, поскольку они пришли туда в камуфляже. По их словам, сотрудники заведения оправдывались «надуманным предлогом» в виде якобы проходившего внутри банкета, хотя обеденный зал был пустым.

В апреле 2025 года бойца СВО не пустили в кафе «Кавказская пленница» в Ульяновске, выдав заказанные блюда в пакете на вынос и отказавшись объяснить свои действия. По словам военнослужащего, администратор даже не стала перед ним извиняться, а охранник отказался представиться.