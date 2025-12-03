В Белгороде на три дня «по техническим причинам» закрыли Дворец культуры «Энергомаш» и отменили все запланированные там мероприятия, включая два концерта певца Shaman (Ярослава Дронова), которые должны были состояться 3 и 4 декабря. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Валентин Демидов.

Демидов отметил, что о дальнейшем режиме работы учреждения сообщит дополнительно. Информацию о закрытии «Энергомаша» подтвердила также пресс-служба дворца культуры.

Shaman позднее сообщил в своем телеграм-канале, что узнал о закрытии площадки по приезде в город.

«Сами только с дороги узнали, к сожалению, вот и так тоже бывает. ДК оцеплен», — подчеркнул он.

По информации артиста, в ходе двух концертов планировалась некие провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Исполнитель принес извинения поклонникам, отметив, что безопасность людей превыше всего, а Белгород, будучи прифронтовой территорией, постоянно подвергается атакам.

«Обещаю вам, что мы обязательно еще встретимся и споем вместе!», — подытожил Shaman.

Днем ранее, 2 декабря, артист посетил Курск. Как написал губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, исполнитель по его просьбе приехал в пункт временного размещения (ПВР), дал небольшой концерт и ответил на вопросы жителей. Артиста сопровождала его супруга глава Лиги Безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.