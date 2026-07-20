Иран получил от посредников новые предложения по разрешению кризиса в регионе, заявил журналистам представитель иранского МИДа Исмаил Багаи в понедельник, 20 июля. Его слова приводит агентство IRNA.

«Предложения, сделанные через посредников, доведены до нашего сведения. Мы их получили, но пока не буду вдаваться в их подробности», — сказал Багаи.

Он добавил, что дипломатические усилия Тегерана остаются активными.

В ночь на 20 июля Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной волны ударов по Ирану. Они наносятся уже девятый день подряд. Удары направлены на ослабление военного потенциала Ирана, который используется для нападений на коммерческие суда в Ормузском проливе, указали в CENTCOM.

Иранские СМИ сообщили о взрывах в портах Махшехр и Имам Хомейни в провинции Хузестан, а также в районах Тебриза и города Сирик. Военные Ирана отчитались об ответных ударах по американским объектам в регионе.