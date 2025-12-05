Курский предприниматель, генеральный директор ООО «Прожектор» Виталий Ревин, приговорен Вторым Западным окружным военным судом к 24 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ) за передачу зенитного прожектора полку «Азов»*, пишет ТАСС.
Согласно приговору, первые шесть лет Ревин проведет в тюрьме, а оставшиеся 18 лет — в колонии строгого режима. Дополнительной мерой наказания стал штраф в размере 600 тысяч рублей.
Как установило следствие, Ревин самостоятельно разработал и изготовил зенитный прожектор для обнаружения российских беспилотников в небе над Киевом, после чего отправил его из Курска через территорию Литвы. Комплектующие для устройства он закупал в Китае, используя для расчетов банковский счет в Казахстане.
На первом судебном заседании подсудимый не признал вину, хотя ранее, при задержании, давал подробные признательные показания. Его компания «Прожектор», зарегистрированная в марте 2024 года и специализирующаяся на производстве осветительного оборудования, на момент вынесения приговора остается действующей.
Как пишет «Коммерсант», адвокат Ревина заявил, что не согласен с вынесенным приговором и планирует его обжаловать. Он также сообщил, что его подзащитный в ходе предварительного следствия подвергался пыткам и психологическому давлению.
По словам адвоката, аналогичное давление оказывалось на родственников Ревина и свидетелей по делу. Кроме того, он назвал само уголовное дело в отношении его подзащитного сфальсифицированным.
*признан в России террористической организацией