Курский предприниматель, генеральный директор ООО «Прожектор» Виталий Ревин, приговорен Вторым Западным окружным военным судом к 24 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ) за передачу зенитного прожектора полку «Азов»*, пишет ТАСС.

Согласно приговору, первые шесть лет Ревин проведет в тюрьме, а оставшиеся 18 лет — в колонии строгого режима. Дополнительной мерой наказания стал штраф в размере 600 тысяч рублей.

Как установило следствие, Ревин самостоятельно разработал и изготовил зенитный прожектор для обнаружения российских беспилотников в небе над Киевом, после чего отправил его из Курска через территорию Литвы. Комплектующие для устройства он закупал в Китае, используя для расчетов банковский счет в Казахстане.

На первом судебном заседании подсудимый не признал вину, хотя ранее, при задержании, давал подробные признательные показания. Его компания «Прожектор», зарегистрированная в марте 2024 года и специализирующаяся на производстве осветительного оборудования, на момент вынесения приговора остается действующей.