Наличные для повседневных покупок выбирают больше россиян, чем когда-либо за последние три года — следует из исследования Банка России «Отношение населения Российской Федерации к различным средствам платежа», с которым ознакомился RTVI. И это не только пожилые и консервативные: наличными запасаются даже те, кто считает себя сторонником безнала.

Спрос на наличные в 2025 году вырос, свидетельствует исследование Банка России. Если в 2023 и 2024 годах их предпочитали 24% опрошенных, то теперь — 27%. Долгие годы показатель снижался (с 36% в 2019-м), а теперь развернулся вверх.

Изменилось и само отношение к наличным. Тех, кто не представляет жизни без них, за год стало больше — 48% против 43%, почти половина страны. А вот «отказников» поубавилось вдвое: полностью отказались от наличных платежей 5% против прежних 10%, и никогда не платят наличными те же 5% (год назад — 10%). Сократилась и доля тех, кто рассчитывается исключительно наличными, — с 9 до 6%.

То же видно и по сбережениям. Часть накоплений в наличных рублях держат 36% опрошенных против 32% годом ранее. Чаще наличных россияне выбирают только рублевый банковский вклад — наличные обогнали даже дебетовую карту.

Среди тех, кто называет себя сторонником безналичной оплаты, 38% все равно носят с собой наличные — 1000 рублей и больше, «на всякий случай».

Снимают наличные тоже про запас. 41% тех, кто пользуется банкоматами, страхуются от того, что безналичная оплата не сработает. Это самый частый мотив — чаще, чем повседневные расходы (31%) или передача денег другим людям (23%). Наличные стали не основным способом платить, а резервным — страховкой от сбоя.

Наличные с собой носят все больше людей: совсем без кэша из дома выходят лишь 5% против 10% год назад. У 89% опрошенных при себе есть банкноты больше чем на 300 рублей, у 87% — монеты.

Безнал дает сбои

Разворот к наличным легко объяснить: безнал стал чаще подводить. Не сумели расплатиться картой или телефоном — из-за сломанного терминала или отсутствия связи — 43% опрошенных против 32% год назад. Для сравнения: с наличными прокол случался вдвое реже — 20% не смогли заплатить из-за того, что у продавца не было сдачи.

Еще одна причина держаться за наличные — телефонные и кибермошенники. Пострадавших от кражи денег с карты или электронного кошелька за год стало больше — 7,5% против 6,5%. Жертвами кибермошенников становились 13% опрошенных, а на списание денег с карты по требованию третьих лиц пожаловались 22%.

Наличными теперь платят и за более крупные покупки: средний чек за год вырос сразу на 268 рублей — с 1731 до 1999. За шесть лет он увеличился почти втрое (в 2019-м было 775 рублей).

Спрос на наличные растет, а вот добраться до них не всегда просто. Больше половины держателей карт (52%) жалуются, что банкоматы часто не работают — стоят на обслуживании. Почти половина (45%) не находит в них нужных номиналов. А каждый третий (33%) платит комиссию за снятие наличных.

При этом безнал никто не хоронит: без него не представляют жизни 82% опрошенных, картой расплачивается большинство. Просто рядом с ним вырос «страховой» спрос на наличные — их держат на случай сбоя, мошенников или пропавшей связи.