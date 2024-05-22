Власти Израиля не собираются управлять сектором Газа, у анклава должно быть мирное палестинское руководство. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин в специальном интервью RTVI.

«Премьер-министр [Биньямин] Нетаньяху уже сказал, что будет в Газе. В Газе должно быть палестинское руководство. Палестинское руководство, никакое другое», — сказала Симона Гальперин.

Но это руководство будет дерадикализировано и не связано с терроризмом, продолжила дипломат. Будущие власти сектора Газа должны «по-настоящему работать на строительство будущего государства», а не учить людей в мечетях и в школах «ненавидеть и убивать израильтян», считает Гальперин.

Пока очень рано говорить, кто и как будет управлять анклавом, но всем должно быть ясно, что «ХАМАСа там не будет», продолжила посол.

«Израиль не собирается вернуться в Газу. Как уже открыто и публично сказал премьер-министр, в Газе должно быть палестинское руководство, но палестинское мирное», — подчеркнула Гальперин.

Израиль не допустит повторения атаки, которая случилась 7 октября, заверила глава израильской дипмиссии. Она также добавила, что доносит эту точку зрения до российских коллег, однако предметного обсуждения будущего Газы Израиль и Россия не ведут. Посол также не прокомментировала идею ввода миротворческих контингентов в сектор, с которой выступила Лига арабских государств.

Ранее внутри военного кабинета Израиля произошел спор, ставший достоянием общественности. Министр обороны Йоав Галант пригрозил уйти в отставку, если премьер не предложит конкретный план послевоенного устройства Газы. Галант предостерег Нетаньяху от возвращения Израиля в палестинский анклав. «Закрепление Израиля в секторе дорого обойдется израильской экономике и будет стоить жизни многим солдатам», — заявил глава военного ведомства.