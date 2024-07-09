Российские производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать запрещенную добавку — микробную трансглютаминазу, также известную как «мясной клей». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на предостережения и статистику Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Эта добавка способна соединить несоединимые пищевые белки, в 10 раз сократить цикл изготовления и снизить себестоимость. При этом ее влияние на организм человека до конца не изучено. В России использование микробной трансглютаминазы запрещено с 2020 года, также ее применение не разрешено на территории ЕАЭС.

«Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения («склеивания») животных и растительных белков, чем пользуются изготовители», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Согласно данным Россельхознадзора и Роспотребнадзора, в 2023 году зафиксировано 25 случаев использования «мясного клея» в продуктах, что вдвое больше, чем годом ранее. За первое полугодие 2024 года число случаев достигло 28.

«Известия» отмечают, что чаще всего микробную трансглютаминазу используют для производства колбасы, сосисок и творога. В частности, она была обнаружена в продукции ООО Комбинат «Дубки», ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», ООО «Алтайская Буренка», ООО «Мясокомбинат Митэк», АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», АО «Брянский Мясокомбинат», ООО ПК «Айсберг-Люкс» и других предприятий, пишет издание.

В «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) отметили, что продажа микробной трансглютаминазы находится в свободной продаже, несмотря на то, что добавка запрещена к использованию в России.

«С апреля 2022-го по май 2024-го Россельхознадзор и Роспотребнадзор уличили в его применении более полусотни изготовителей мясомолочной продукции (в том числе ранее привлекавшиеся за это к ответственности)», — утверждает глава ОПИ, зампред общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов.

По его словам, продажа этой добавки неоправданна и «равнозначна свободному обороту сильнодействующих веществ», поскольку «в иных, кроме кулинарных, целях этот препарат неприменим».

«Причем розничная продажа добавки не менее опасна, чем оптовая. В домашних условиях, особенно при отсутствии специальных навыков, вероятность чрезмерного добавления фермента и недостаточной термической обработки пищи увеличивается, что повышает риски тяжелых последствий для здоровья», — добавил Павлов.

В связи с этим общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой изъять товар с этим ферментом и заблокировать продающие его интернет-ресурсы, а комитет Госдумы по охране здоровья призвал главу Роспотребнадзора принять соответствующие меры.