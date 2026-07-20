С 1 сентября в России заработает единый QR-код для оплаты, который объединит Систему быстрых платежей (СБП), кешбэк от банков и цифровой рубль. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Университета управления «ТИСБИ» Ольга Дорошина рассказала Life.ru, как защититься от мошеннических схем.

Дорошина отметила, что переход к технологии общего QR-кода на кассе сам по себе не представляет опасности, однако мошенники могут воспользоваться поддельной графической маркировкой.

Эксперт пояснила, что созданный при помощи СБП QR-код подделать практически невозможно. Риск возникает, когда мошенники наклеивают собственный код поверх оригинала или отправляют его под предлогом бесплатного подключения к Wi-Fi, отслеживания посылки или подтверждения личности.

Банк автоматически рассматривает перевод как добровольное распоряжение средствами, отметила Дорошина.

«Но по факту человека ввели в заблуждение относительно личности получателя, а это уже основание для заявления не только в банк, но и в полицию — по статье о мошенничестве», — добавила она.

Экономист посоветовала использовать для сканирования QR-кода только встроенные камеры банковского приложения или «СБПэй», а также избегать сторонних приложений.

Она также обратила внимание на то, что перед подтверждением перевода необходимо проверить имя получателя, которое отображается на экране устройства.

«QR-коды из писем, сообщений или неизвестных источников лучше вообще не открывать, каким бы срочным ни казался повод», — рекомендовала Дорошина.

Если средства все же ушли на счет мошенников, нужно оперативно обратиться как в банк, так и в правоохранительные органы, зафиксировать время и обстоятельства инцидента, чтобы увеличить вероятность возврата денег.