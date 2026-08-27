Самый высокий показатель ликвидации компаний в 2025 году и 2026 году принадлежит Луганской народной республике и Республике Тыва, а меньше всего организаций закрывали в Ненецком автономном округе. Всего в России с января по июль 2026 года ликвидировали 674 621 компанию — на 15,4% больше, чем за тот же период прошлого года, когда закрылись 584 449 организаций. При этом общее число действующих субъектов бизнеса за год выросло с 7,73 млн до 7,88 млн. Такие данные приводит сервис проверки контрагентов Rusprofile, с которыми ознакомился RTVI.

По подсчетам сервиса, на 18 августа 2026 года в России зарегистрировано более 7,9 млн действующих организаций: почти 2,9 млн юридических лиц и более 5 млн индивидуальных предпринимателей.

Чтобы сравнить регионы между собой, Rusprofile рассчитал коэффициент корпоративной смертности — число ликвидаций на 1000 действующих компаний. Показатель считали за январь-июль 2025 и 2026 годов, число действующих компаний фиксировали на 1 августа каждого года.

Чаще всего в январе-июле 2026 года бизнес закрывали в Республике Тыва — 143 ликвидации на 1000 действующих компаний. Следом идут Республика Ингушетия и Чеченская Республика по 131 в каждом регионе.

Годом ранее список выглядел иначе: в январе-июле 2025 года лидировала Луганская народная республика (177 ликвидаций на 1000 действующих компаний), за ней шли Тыва (122) и Северная Осетия — Алания (106).

Наименьший коэффициент в январе-июле 2026 года зафиксировали на Байконуре — 21 ликвидация на 1000 компаний. Там наблюдается самая резкая динамика год к году: бизнес там ликвидировали почти в 3,77 раза чаще, чем за первые семь месяцев 2025 года.

Единственное заметное снижение показала Ненецкий автономный округ: там коэффициент опустился до 0,47 от прошлогоднего уровня. В январе-июле 2025 года НАО закрывал бизнес реже всех регионов — 21 ликвидация на 1000 действующих компаний.

В Москве коэффициент корпоративной смертности вырос в 1,14 раза, в Ленинградской области — в 1,03 раза, в Псковской области — в 1,01 раза.

Дизайнер инфографики — Ксения Баринова