С 18 апреля 2025 года посольство Казахстана в России возобновляет пилотный проект по приему заявлений на оформление индивидуального идентификационного номера (ИИН) и выдачу его результатов для иностранных граждан. Однако при этом серьезно усложняется как процедура выдачи, так и сокращается число возможных получателей.

В прежнем варианте получить казахстанский ИИН в России мог любой россиянин. Теперь же это могу сделать только пенсионеры старше 65 лет, инвалиды, получатели наследства в Казахстане, состоящие в браке с гражданином Казахстана, дети в возрасте до 16 лет, если один из родителей гражданин Казахстана, а также различные категории бизнесменов, включая потенциальных инвесторов. Кроме того, в эту категорию лиц попадают айтишники — «потенциальные участники программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa».

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) нужен для получения любых цифровых государственных услуг в Казахстане. Его получают как граждане Казахстана, так и иностранцы. Без него иностранные граждане не могут открыть текущий счет в одном из казахстанских банков. Он также обязателен при получении доходов в Казахстане, уплате налогов, приобретении имущества, получении разрешительных и регистрационных документов, а также актов гражданского состояния. Кроме того, иностранцы обязаны иметь казахстанский ИИН в случае если они являются руководителями казахстанских компаний либо филиалов юрлиц-нерезидентов.

Изменения коснутся и процедуры получения ИИН. Хотя срок остается прежний — один рабочий день, следующий за днем подачи заявления — количество необходимых документов увеличилось.

Помимо заявления и документа, удостоверяющего личность, потребуются:

— для иностранных граждан, состоящих в браке с гражданами Республики Казахстан, — копия легализованного либо апостилированного свидетельства о заключении брака (супружества), а также копии документов, удостоверяющих личность, вступивших в брак, и оригинал для сверки;

— для детей — свидетельство о рождении, копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей и подтверждающего гражданства Республики Казахстан (оригинал для сверки).

— для тех, кто принимает наследство — копия свидетельства о смерти наследодателя (оригинал для сверки), копии документов, подтверждающих основания для призвания к наследованию (брачные и родственные отношения, завещание, решение суда).

— для лиц с инвалидностью — копия медицинской справки, подтверждающей инвалидность (оригинал для сверки).

Увеличился и список документов для бизнеса.

Так, потенциальным инвесторам дополнительно надо предоставить один из следующих документов: либо копию документа, подтверждающего членство в Совете иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (оригинал для сверки) или копию инвестиционного контракта, заключенного с уполномоченным органом по инвестициям Республики Казахстан (оригинал для сверки).

Возможно также предоставить «рекомендацию государственных органов или субъектов квазигосударственного сектора, подтверждающая реализацию заявителем инвестиционного проекта на территории Республики Казахстан» или «рекомендацию международного финансового центра «Астана», подтверждающую проведение процедур регистрации его участником МФЦА.

Для участников оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров дополнительно: копию внутреннего документа организации «о назначении первого руководителя» и (или) на сотрудника организации, с указанием должностных обязанностей, связанных с маркировкой товаров средствами идентификации (оригинал для сверки) (с указанием перечня товаров, в отношении которых осуществляются операции по маркировке);

Для потенциальных участников программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa необходимы следующие дополнительные документы: копия диплома об IT образовании либо копия сертификата о квалификации в IT сфере (оригинал для сверки) и портфолио в IT сфере с опытом работы от трех лет (для сверки), кроме того, для руководителей IT-компании — копия внутреннего документа IT-компании «о назначении первого руководителя» со сроком не менее одного года на указанной позиции (оригинал для сверки)».

Что касается, руководителей юридических лиц, филиалов и (или) представительств, зарегистрированных в Республике Казахстан им дополнительно потребуется «копия документа, подтверждающего назначения на должность руководителя (оригинал для сверки) (решение учредителей, приказ о назначении)».

С апреля 2024 года в Казахстане в рамках пилотного проекта серьезно либерализовали возможность получения ИИН. Если до этого его получить можно было лишь на территории Казахстана, то такая возможность появлялась у граждан России при обращении в посольство Казахстана в Москве, либо в генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Астрахани, Екатеринбурге, Омске и Казани.

После подачи заявления и предъявления паспорта или загранпаспорта казахстанский ИИН присваивался в течение одного рабочего дня. Такая практика касалась не только России, но и еще около 90 стран.

Глава комитета миграционной полиции МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщпл, что в 2024 году ИИН оформили 435.5 тысяч иностранцев (378 тысяч в 2023 году), из них больше половины — 233 тысячи — были гражданами России.

Пилотный проект хотели пролонгировать и на 2025 год, но с 1 января этого года Казахстан приостановил его действие, разработав новый новый пилотный проект, который будет действовать до 31 декабря.

Илья Никитин