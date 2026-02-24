Крупнейшее государственное угледобывающее предприятие Монголии АО «Эрдэнэс Таван-толгой» (ЭТТ) выплатит почти по 18$ каждому гражданину страны в качестве дивидендов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЭТТ.

Такое решение принял совет директоров ЭТТ, сославшись на то, что все граждане Монголии являются прямыми акционерами и непосредственными владельцами акций компании. В пресс-службе отметили, что компания выплатит дивиденды до 30 апреля 2026 года.

Компанию «Эрдэнэс Таван-толгой» создало правительство Монголии в 2008 году, сделав ее крупнейшим экспортером монгольского угля. Весной 2012 года часть акций госкомпании разделили между 2,5 млн жителями страны как долю природных богатств.

«Таван-толгой» — название местности в регионе Умнуговь (Южная Гоби). Там в середине прошлого века советские геологи открыли группу крупнейших месторождений угля — запасы сырья составляли около 7 млрд тонн. С 1990-х там работали частные угледобывающие предприятия.

В январе 2024 года власти страны решили, что родившиеся после 11 апреля 2011 года граждане — более 1 млн человек — получат новые акции ЭТТ и дивиденды от них. По данным монгольских СМИ, в 2025 году ЭТТ заработала около 1,1 трлн тугриков (21 млрд рублей).

Во время визита Путина в Монголию 3 сентября 2024 года Минэнерго России и министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов. Президент России накануне подписания документа говорил, что Москва откликается на «просьбы монгольских друзей» о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам

Тогда же российский лидер заявил, что страны прорабатывают новые совместные проекты в области экономики и промышленности. В их числе — строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизация Улан-Баторской железной дороги и участие «Роснефти» в обеспечении топливозаправочного комплекса в аэропорту «Чингисхан».