В ленте снова странный тренд: люди гуляют по паркам с поводком, но без собаки. Отдают команды «сидеть» и «рядом», проходят полосу препятствий с воображаемым питомцем и снимают это на видео. Феномен уже обсуждают СМИ по всему миру, а в России — еще и чиновники и родительские организации. Разбираемся, откуда взялся хоббидоггинг, зачем он людям и как к этому относиться.

Что такое хоббидоггинг

Коротко: это выгул невидимой собаки. Человек идет с пустым поводком и ведет себя так, будто рядом настоящий пес: останавливается у пеньков, хвалит за «команды» и даже штурмует импровизированные препятствия.

Откуда взялось

Первые ролики разлетелись в Германии, где идея тренироваться без собаки показалась части публики одновременно забавной и полезной. Волну вирусных видео запустила дрессировщица из региона Хайльбронн (земля Баден-Вюртемберг). Местная пресса пишет, что она серьезно предлагает курсы Hobby Dogging: учит стойке, работе с корпусом и ведению на поводке, но пока без животного. Сюжеты и клипы оттуда быстро подхватили таблоиды и соцсети.

Почему это привлекает людей

Часть участников воспринимает хоббидоггинг как игру и контент наподобие хоббихорсинга (скачки на палках), часть — как «разминку» перед реальной собакой: проще освоить движения, не дергая живое существо. В немецких материалах именно это объяснение звучит чаще всего.

Что говорят в России

«Запрещать не надо». Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что хоббидоггинг безопасен для окружающих и скорее вопрос для психологов и семьи, а не для законодателей. Она вспоминает советский мультфильм «Варежка», где девочка «выгуливала» варежку, мечтая о щенке.

«Лучше — к реальным животным»

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предлагает желающим выгуливать собак из приютов: и людям польза, и волонтерам помощь. Запреты он также не поддерживает.

Это норма или повод волноваться?

Психологического консенсуса нет: для одних это безобидная игра или фитнес на свежем воздухе, для других — странность ради лайков. Российские спикеры сходятся в двух вещах:

— увлечение не несет угрозы окружающим;

— если речь про подростков и игра превращается в единственный вид коммуникации, имеет смысл обсудить это с ребенком и, при необходимости, со специалистом.

Что важно знать родителям

Если подросток снимает ролик «ради тренда» — это просто интернет-мода. Если же хоббидоггинг становится настойчивой просьбой о собственном питомце — логичный компромисс — временное волонтерство в приюте или занятия с реальными собаками под присмотром взрослых. Этот подход поддерживают и в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.