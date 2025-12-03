Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги уходящего года. Главные заявления — в материале RTVI.

Экономика Москвы растет, несмотря на трудности, что позволяет позитивно оценить результаты уходящего года. Вклад в инфраструктуру дает свои результаты.

Продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам. Растет востребованность здравоохранения, стационарной и амбулаторной помощи. Одна из целей к 2030 году — чтобы стационары были либо реконструированы, либо построены заново.

Количество беспилотного транспорта в Москве будет постепенно увеличиваться. Планируется создание беспилотного поезда метрополитена, судоходных трамваев и других видов транспорта.

Темпы реализации программы реновации столичного жилфонда будут увеличиваться. В этом году будет введено в использование около 2 млн кв. м жилья. Темпы будут наращиваться, потому что освобождается все больше площадок.

Москвичи не останутся без работы из-за активного внедрения искусственного интеллекта. Какие-то секторы будут более высокопроизводительны. Появится беспилотный транспорт, но чтобы его создать и контролировать, нужно огромное количество программистов, инженеров и других специалистов.

Десятки тысяч москвичей сражаются в зоне специальной военной операции. Москва по-прежнему обеспечивает дополнительные выплаты из городского бюджета, оказывая комплексно-социальную поддержку. Система и войска ПВО делают все возможное в целях защиты столицы.