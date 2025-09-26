Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о сложных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и принципиально разных с ним взглядах на распад СССР, что разводило лидеров двух стран «по разные стороны баррикад». Этими воспоминаниями она поделилась с изданием Spiegel.

«Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я», — рассказала Меркель.

По словам экс-канцлера, в одном из первых разговоров с ней Путин сказал, что считает развал СССР «величайшей катастрофой XX века».

«То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни», — вспоминает свой ответ Меркель.

Политик отметила, что уже тогда ей стало ясно, что такая позиция ставит их с Путиным «по разные стороны баррикад».

Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, ее детство и молодость прошли в Восточной Германии. После падения Берлинской стены Меркель стала активно заниматься политикой и в 1991 году возглавила министерство по делам женщин и молодежи в правительстве Гельмута Коля. В 2005 году Меркель стала первой женщиной — канцлером ФРГ и пробыла на этом посту до декабря 2021 года.

Меркель также рассказала Spiegel о хороших отношениях с 44-м президентом США Бараком Обамой. Экс-канцлер отметила, что он был гораздо лучшим оратором, чем она сама, и всегда тщательно все продумывал, поэтому Меркель считала полезным консультироваться с ним. По признанию Меркель, в плане ораторских способностей она «была просто идиоткой» по сравнению с Обамой.

Оценивая работу нынешнего канцлера Германии Фридриха Мерца, Меркель похвалила его деятельность в области внешней политики.

«Как гражданка, я считаю, что Фридрих Мерц поступает правильно. Честно говоря, мне приятно, что Германия снова обрела обаяние и голос в Европе и мире», — сказала бывший лидер страны.

В конце 2024 года Меркель выпустила книгу мемуаров «Свобода», написанную совместно с давней ассистенткой и главой канцелярии Беате Бауман. Вспоминая о своих встречах с российским президентом, Меркель рассказала, что «воспринимала его как человека, который не хотел, чтобы его не уважали, и был готов в любой момент дать отпор». Она также писала, что «потеряла доверие» к Путину после присоединения Крыма к России в 2014 году, но решила не разрывать связи с ним.

Меркель предположила в книге, что начало российской военной операции на Украине было приурочено к ее уходу с поста канцлера ФРГ. «Вы не всегда будете канцлером, и тогда они [Украина и Грузия] вступят в НАТО. И я хочу предотвратить это», — приводит Меркель якобы слова Путина.

Экс-лидер Германии также упомянула в мемуарах эпизод, связанный с собакой российского президента. В 2007 году он взял с собой лабрадора Кони на встречу с Меркель в Сочи, хотя, по ее словам, российскую сторону предупреждали, что канцлер боится собак. Годом ранее Путин подарил Меркель игрушечную собаку, пошутив, что она не кусается. Меркель предположила, что президент России специально пугал ее.

Сам Путин после выхода мемуаров рассказал, что уже извинялся перед бывшей коллегой за эпизод с Кони, и снова попросил у нее прощения. Он заявил, что не хотел причинять Меркель «никакой душевной боли», а, «наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу» для разговора.

Меркель после извинений Путина не изменила своего мнения и сказала, что по-прежнему считает тот случай в 2007 году «демонстрацией силы».