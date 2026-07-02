В Нижнем Новгороде 30 июня прошел круглый стол Философского клуба «Цивилизационное будущее России» на тему «Россия в Большой Евразии в XXI веке: мировые тенденции миграционных процессов». Организаторами выступили Философский клуб «Цивилизационное будущее России», ИКЦ «Аксон» и Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского. Мероприятие на площадке Проектного офиса стратегии развития Нижегородской области прошло в рамках Всероссийского научного симпозиума с международным участием и объединило философов, историков, политологов, демографов и социологов.

Концептуальную рамку дискуссии задал главный эксперт Философского клуба Александр Сегал.

«Будущее можно рассматривать в двух аспектах — с точки зрения тенденций или с точки зрения целей. Без понимания трендов сделать ничего невозможно», — сказал он.

Модератор круглого стола, профессор КИУ имени В. Г. Тимирясова Олег Агапов обратил внимание на трансформацию самого понятия «Большая Евразия»: по его словам, сегодня оно включает факторы Ирана, Афганистана и Пакистана.

С основным докладом выступили исполнительный директор ИКЦ «Аксон» Олег Нуждин и Олег Агапов. Они представили анализ объективных факторов миграции из Центральной Азии: за 25 лет население пяти республик выросло с 56 до 84 млн человек, а к 2050 году превысит 112 млн. Молодежная структура населения и ограниченные возможности трудоустройства, по оценке докладчиков, создают устойчивый миграционный поток, направленный прежде всего в Россию — главный геоэкономический центр притяжения региона.

Эксперт ИКЦ «Аксон» Лия Фаррахова посвятила доклад водному кризису в Центральной Азии: за 40 лет обеспеченность водой на душу населения сократилась втрое, кризис затрагивает 82 млн человек, а к 2050 году более 5 млн могут стать внутренними климатическими мигрантами. Отдельной угрозой эксперт назвала строительство канала Кош-Тепа в Афганистане, способного отнимать до 5 млрд кубометров воды из Амударьи.

Научный руководитель группы «ЦИРКОН» Игорь Задорин представил анализ миграционных предпочтений на постсоветском пространстве, отметив снижение интереса к России и рост ориентации на США, а также обратил внимание на практику «шантажа миграционным оружием» как растущий инструмент международного влияния.

Подводя итоги, Олег Агапов отметил: участники сошлись во мнении, что миграционная политика требует комплексного междисциплинарного подхода, а Россия должна стать активным субъектом миграционных процессов, опираясь на собственный цивилизационный опыт.