Артистов необходимо «заставить перестать пить», а перед выходом на сцену — всех проверять алкотестером, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Таким мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Депутат предлагает лишать артистов прав на вступление на полтора года, «как на автомобиль», если алкотестер покажет положительный результат.

Ранее председатель общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков предложил ввести в России «сухой закон» на время проведения военной операции на Украине. Соответствующее обращение он отправил на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Согласно инициативе, временный запрет на продажу алкогольной продукции необходимо ввести в магазинах, ресторанах и барах. За нарушение запрета Курбаков предлагает административную ответственность: для физических лиц — штраф от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных — штраф в размере 200-500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок для трех лет, для юридических — штраф от 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, Курбаков призывает провести масштабную информационную кампанию о вреде алкоголя и организовать спортивные и культурные мероприятия для граждан, которые станут альтернативой распитию спиртных напитков.

Необходимость такой инициативы общественник обосновал, ссылаясь на исторический опыт. Он напомнил, что как в российской, так и в мировой истории уже существовала практика введения подобных ограничений в периоды войн и тяжелых испытаний. Курбаков указал, что такого рода временные запреты в периоды боевых действий помогают снизить преступность и мобилизовать дух нации.

Милонов выступил против введения «сухого закона», назвав такие меры неэффективными. По мнению парламентария, полный запрет алкоголя может привести к росту нелегального производства и черного рынка спиртного.

В качестве альтернативы Милонов предложил стратегию постепенного снижения потребления алкоголя через пропаганду здорового образа жизни и просветительскую работу, а не через радикальные запреты.