Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказался против инициативы о введении в России полного «сухого закона», аргументируя это неэффективностью таких мер. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

По мнению депутата, хотя цель борьбы со злоупотреблением алкоголем является абсолютно правильной и необходимой, тотальный запрет не приведет к ее достижению, а, напротив, создаст новые проблемы.

«Я могу спокойно на эту тему говорить, потому что сам являюсь человеком, абсолютно не пьющим. Поэтому я совершенно не заинтересован в лоббировании алкогольного рынка», — отметил он.

Милонов убежден, что государство должно бороться не с алкоголем как таковым, а с пьянством и антисоциальным поведением. Он провел границу между умеренным потреблением алкоголя по праздникам и хроническим алкоголизмом, разрушающим личность.

«Если человек пьянствует, ведет антисоциальный образ жизни — это проблема. Если человек выпил бокал вина на праздники, ничего в этом страшного нет», — считает депутат.

Ключевыми рисками «сухого закона» парламентарий назвал:

Рост нелегального производства и черного рынка спиртного, что сделает алкоголь еще более опасным для здоровья.

Превращение благих намерений в «ад для собственных жителей» из-за чрезмерно жестких ограничений.

Невозможность искоренить проблему, так как люди с зависимостью все равно найдут способ употреблять алкоголь.

В качестве альтернативы Милонов предложил стратегию постепенного снижения потребления алкоголя через пропаганду здорового образа жизни и просветительскую работу, а не через радикальные запреты.

С инициативой о введении в России временного «сухого закона» на период проведения военной операции на Украине выступил председатель общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. Соответствующее обращение он направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Согласно предложению, под полный запрет должна попасть продажа всей алкогольной продукции не только в магазинах, но и во всех заведениях общественного питания, включая рестораны и бары.

Курбаков обосновал свою инициативу, ссылаясь на исторический опыт. Он напомнил, что как в российской, так и в мировой истории уже существовала практика введения подобных ограничений в периоды войн и тяжелых испытаний. Общественник указал, что такого рода временные запреты в периоды боевых действий помогают снизить преступность и мобилизовать дух нации.