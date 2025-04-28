Минобороны России показало, как солдаты из КНДР проходили подготовку перед боями в Курской области. На кадрах видно, что военнослужащих учат обращаться с огнестрельным оружием и кидать ручные гранаты.

Российские инструкторы на видео учат северокорейских вести огонь из стрелкового оружия из разных положений, а также гранатометов, передает ТАСС. Также солдат обучают работе с дробовиками 12-го калибра для уничтожения украинских беспилотников, метанию гранат и действиям по зачистке окопов, добавляет агентство.

В конце ролика северокорейские военные идут строем и поют песню на родном языке.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц пишет, что подготовка бойцов из Северной Кореи велась на одном из российских тыловых полигонов. По его словам, по действиям солдат видно, что они «не зеленые «салаги», а подготовленные воины».

«Многие наши отмечали высокий уровень их стрелковой подготовки, молодой возраст и хорошую физическую форму. Не хватало им, пожалуй, только опыта современной войны, где главным средством огневого поражения стали дроны. Теперь у корейцев эти знания есть», — написал Коц в своем телеграм-канале.

По его мнению, военнослужащие КНДР смогут поделиться полученным опытом с сослуживцами и масштабировать его на всю северокорейскую армию.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в беседе с «Лентой.ру», что военные из КНДР проявили себя с лучшей стороны и получили серьезнейший опыт.

«Корейцы — молодцы, показали себя с лучшей стороны. Наши воины, которые, так сказать, прошли уже и огонь, и воду, отзывались крайне положительно об их боевых качествах, об их смелости. Как писали наши офицеры, они проявили презрение к смерти, так что огромная им благодарность», — отметил он.

Первым о переброске северокорейских военных в Россию в октябре 2024 года сообщило южнокорейское информагентство «Рёнхап». В конце месяца американская газета The New York Times заявила, что «тысячи» военнослужащих из КНДР якобы находятся в Курской области. В начале ноября агентство Reuters со ссылкой на заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда утверждало, что в регионе присутствуют 8 тыс. солдат из Северной Кореи.

Однако представитель КНДР при ООН назвал эти сообщения «беспочвенными слухами», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал скептически относиться к подобным сведениям. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР «ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей».

26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области глава Генштаба ВС Валерий Герасимов впервые официально подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях на территории региона. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия никогда не забудет друзей из КНДР.

28 апреля Путин поблагодарил подразделения северокорейской армии, участвовавшие в боях в Курской области, и выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Российский лидер отметил, что бойцы из КНДР участвовали в боевых действиях «в полном соответствии с международным правом» и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Пхеньян также официально подтвердил присутствие своих солдат в российском регионе. В столице Северной Кореи планируется установить монумент в их честь.

Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с заявлениями о присутствии солдат из КНДР в России и призвал Пхеньян прекратить военное сотрудничество с Москвой.