Имущество бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников, приобретенное на незаконные средства, обращено в доход государства. Такое решение по иску первого замгенпрокурора России принял Волжский городской суд.

Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области уточнила, что иск об отчуждении активов Трахова и его близких уже был рассмотрен ранее и удовлетворен, но ответчики его обжаловали. Апелляционные жалобы, поступившие в Волгоградский областной суд, были отклонены, после чего решение предыдущей инстанции вступило в законную силу.

Судебный процесс об изъятии активов Трахова, его сына — судьи Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова — и других родственников был инициирован Генпрокуратурой летом 2025 года. В исковом заявлении говорилось, что зарегистрированное на них имущество стоимостью более 2,5 млрд рублей было приобретено на незаконно полученные доходы.

По данные надзорного ведомства, в 2006-2018 годах Трахов-старший зарегистрировал на своего тестя Чесебия Чуяко 24 земельных участка и дома в Адыгее и Краснодаре на общую сумму свыше 27 млн рублей. Из этих объектов недвижимости четыре были проданы до смерти собственника в 2021 году, а остальные перешли по наследству к жене и сыну Трахова.

Супруга экс-главы Верховного суда Адыгеи Светлана Трахова до выхода на пенсию в 2019 году занимала невысокую должность в Адыгейском госуниверситете, но при этом купила 25 объектов недвижимости в Сочи и Краснодаре на 80 млн рублей. Став пенсионеркой, она продала 15 из них за 40 млн рублей.

Дочь Аслана Трахова Сусана Коблева до 2019 года не имела официальных доходов, что не помешало ей потратить более 520 млн рублей на покупку 68 квартир, домов и участков в Новороссийске, Майкопе и Краснодаре. Впоследствии она продала 27 объектов недвижимости за 285 млн рублей, а в некоторых открыла салоны красоты.

Генпрокуратура считает, что Трахов в ходе работы злоупотреблял служебными полномочиями, за счет судебных механизмов искусственно занижая кадастровую стоимость коммерческой недвижимости своей дочери и других приближенных, чтобы они платили меньше налогов.

Дело о конфискации активов семьи Траховых рассматривалось в сентябре 2025 года. Волжский городской суд удовлетворил иск ГП и обратил в доход государство имущество общей стоимостью свыше 13 млрд рублей. Сын Аслана Трахова Рустем на фоне судебного процесса ушел в отставку. В декабре 2025 года Генпрокуратура подала еще одно исковое заявление — об изъятии у экс-главы ВС Адыгеи активов на сумму 5,4 млрд рублей, также приобретенных коррупционным путем.