Бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов оказался владельцем крупнейших, по версии Генпрокуратуры, активов, приобретенных путем коррупции среди российских правоохранителей. Надзорное ведомство подало иск с требованием обратить в доход государства его имущество на сумму 5,4 млрд рублей, которое, по мнению следствия, было нажито незаконным путем, пишет «Коммерсантъ».

Ранее у Аслана Трахова, уже признавшего вину в коррупционных преступлениях, по первому иску Генпрокуратуры изъяли активы стоимостью 13 млрд рублей.

В новом иске, направленном в Октябрьский районный суд Краснодара, Генпрокуратура требует изъять у Трахова и членов его семьи имущество на общую сумму 5,4 млрд рублей, оформленное на подставных лиц. В список входят сельхозпредприятия «Марьинское», «Агро-Юг» и «Колосс», занимающиеся выращиванием зерновых, строительная фирма «Дарстрой-Регион» и девелоперская компания «Диво». Капитализация этих предприятий превышает 2 млрд рублей, их совокупный годовой доход составляет 780 млн рублей, а валовая прибыль — 271 млн рублей.

Кроме того, Генпрокуратура требует изъять в доход государства более 630 объектов недвижимости:

442 земельных участка общей площадью 89 гектаров;

174 нежилых коммерческих помещения (40,2 тыс. кв. м);

8 особняков и 9 квартир (3 тыс. кв. м) в Краснодаре и Майкопе.

На это имущество уже наложен арест, а ответчикам, включая сына Трахова — бывшего судью Рустема Трахова, запрещен выезд из страны. Предварительные слушания по делу назначены на 19 декабря.

Предполагается, что Траховы, как и в случае с первым иском, могут признать коррупционное происхождение имущества и не станут оспаривать его изъятие. По первому делу, рассмотренному в сентябре 2025 года Волжским городским судом Волгоградской области, у семьи Траховых изъяли активы на 13 млрд рублей, включая доли в компаниях «ТК “Монорама Адыгея”» и «Лаки», 118 земельных участков, 71 коммерческое здание, 11 жилых объектов и 14 незавершённых строений.

Аслан Трахов возглавлял судебную систему Адыгеи с 1998 по 2019 год, а его сын Рустем ранее занимал должность председателя Прикубанского районного суда Краснодара.