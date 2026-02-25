Басманный районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего первого замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Ларису Леонтьеву и дизайнера одежды Ферутдина Закирова. Их признали виновными в особо крупных хищениях (ч. 4 ст. 159 УК) при закупке аппаратов искусственной вентиляции (ИВЛ) для нужд Минобороны, передает РИА Новости.

Каждому из них также назначили штраф в размере 700 тыс. рублей. Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» Минобороны о взыскании с Леонтьевой и Закирова 393,2 млн рублей.

Расследование в отношении Леонтьевой и Закирова было начато 17 сентября 2020 года. Весной Сергей Шойгу, возглавлявший тогда минобороны России, поручил ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» (УИСП) закупить средства индивидуальной защиты для нужд Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) ведомства. Оказать содействие в оперативно поиске поставщиков медоборудования поручили Леонтьевой.

Как пишет «Коммерсантъ», из-за пандемии коронавируса военное ведомство столкнулось с проблемами поставок из Европы и США, в связи с чем пыталось договориться с китайскими производителями. Однако сделать им этого якобы не удалось.

Тогда Леонтьева вышла на модельера Закирова, который пообещал с помощью своих связей найти поставщиков необходимой медицинской техники, в том числе и китайских портативных аппаратов искусственной вентиляции легких Yuwell YH-730.

Весной 2020 года Минобороны России получилось 350 таких аппаратов, стоимость которых составила почти 400 млн рублей. Однако, по данным ФСБ и СКР, вместо аппаратов ИВЛ заказчик получил приборы для улучшения сна пациентов, у которых наблюдается нарушение дыхания. Следствие посчитало, что эта техника была продана по завышенной стоимости.

Леонтьеву и Закирова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, они вступили в преступный сговор, похитив деньги из бюджета Минобороны. Фигуранты свою вину отрицали.

«Позиция защиты остается неизменной, и мы однозначно настаиваем на оправдании подсудимых», — говорил «Коммерсанту» один из адвокатов модельера в августе 2024 года.

В числе прочего сторона защиты указывала, что поставленное оборудование соответствует заявленным характеристикам, поэтому в деле Леонтьевой и Закирова якобы отсутствует состав преступления. Сторона обвинения, в свою очередь, просила назначить каждому из подсудимых по восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей.