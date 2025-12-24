Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году, назвал предателями россиян, которые уехали за границу после начала военной операции на Украине. Свое мнение Монсон высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Они предатели. Им надо запретить возвращаться обратно. Стопроцентные предатели», — заявил Монсон.

Россия должна лишить гражданства таких людей, уверен спортсмен. По мнению Монсона, не имеет значения, идет ли речь про «обычного человека, работающего в продуктовом магазине», «очень известную личность» или «бизнесмена, переехавшего в Лондон».

«Представьте, что вы отец, у вас есть ребенок, и у вашего ребенка проблемы. И вы думаете: «О, я не буду с этим мириться», и уходите. А потом ваш ребенок вырастает и, возможно, добивается успеха или у него больше нет проблем. И вы возвращаетесь домой: «О, детка, привет, милый, я люблю тебя». Ну, нет, вы не отец. И здесь такая же ситуация», — сказал спортсмен.

«Если ты не собираешься поддерживать свою страну в трудные времена, то тогда ты нам не нужен. Потому что ты будешь здесь только тогда, когда все хорошо, когда нет конфликтов, санкций, нападений, когда все отлично. Ты будешь здесь только в хорошие времена. Тогда ты нам не нужен, тебе здесь больше не рады», — заключил Монсон.

Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году. В настоящий момент он является депутатом курултая (парламента) Башкирии от партии «Единая Россия».