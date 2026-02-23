Мошенники начали мстить россиянам, которые вовремя распознали их схемы и отказались от общения. Как сообщили «Ленте.ру» специалисты сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО, когда стандартный сценарий обмана срывается и потенциальная жертва не называет коды из СМС, злоумышленники все чаще переходят к тактике запугивания и создания проблем.

Эксперты фиксируют, что россияне стали быстрее распознавать типовые легенды аферистов, например, когда те представляются курьерами, мастерами по ремонту домофонов, сотрудниками поликлиник или консультантами инвестиционных проектов. В ответ на жесткий отказ часть преступников прибегает к недорогим, но действенным способам досадить собеседнику.

По данным аналитиков, наибольшее распространение получили два основных метода мести. Первый из них — SMS-бомбинг, при котором на номер абонента лавинообразно начинают поступать сообщения и звонки от самых разных сервисов. Для организации таких атак злоумышленники используют уязвимости в формах регистрации и обратной связи на сайтах различных компаний.

Хотя эта тактика не несет прямой угрозы для пользователей, она наносит серьезный репутационный ущерб фирмам, от имени которых приходят уведомления. Жертва в первую очередь испытывает негатив к брендам, засоряющим ее телефон, а не к истинным организаторам рассылки.

Вторая тактика, по словам специалистов, представляет гораздо большую опасность. Речь идет о мелких денежных переводах через Систему быстрых платежей, которые сопровождаются провокационными комментариями, такими как «за наркотики» или «за продажу карты».

Банковские системы мониторинга могут автоматически заблокировать счет получателя и инициировать проверку из-за подозрительных формулировок, на что и рассчитывают мошенники.

Ранее россиян предупредили о возросшей активности мошенников в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта: все чаще граждане получают от злоумышленников предложения оформить доставку подарков-сюрпризов от знакомых.