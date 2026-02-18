Накануне 23 февраля и 8 марта тысячи россиян сталкиваются с уловками мошенников, которые создают фишинговые сайты интернет-магазинов, предлагающих якобы уникальные цены на парфюмерию, электронику и другие «подарки мечты», сообщила «Ленте.ру» кандидат психологических наук, доцент Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина. Злоумышленники используют эмоциональную уязвимость людей в преддверии праздников.

По словам Шпагиной, аферисты применяют ряд психологических механизмов, которые в совокупности могут «отключать критическое мышление человека». Главным фактором она назвала «праздничный цейтнот», или дефицит времени перед праздниками. Это происходит из-за общественных норм, согласно которым вручить подарок после определенной даты считается неуважением.

«Мошенники блестяще эксплуатируют этот страх, создавая иллюзию последнего шанса. Фразы “торопитесь, осталось два часа”, “последний экземпляр” бьют точно в цель, заставляя мозг переключаться из режима аналитики в режим выживания, где главное — успеть», — пояснила эксперт.

Кроме того, злоумышленники активно давят на чувство вины, отметила Шпагина. Праздники 23 февраля и 8 марта она назвала днями «социального одобрения», когда людям важно подтвердить внимание, любовь и заботу. По ее словам, подарки в некоторых случаях помогают искупить бытовые провинности или подчеркнуть важность партнера.

Еще одна причина, по которой люди поддаются на уловки аферистов, — восприятие подарка не просто как вещи, а как снятия эмоционального напряжения.

«“Подарок мечты” за полцены — это идеальный способ снять груз вины и тревоги, и мозг хватается за эту соломинку, игнорируя “красные флаги” в виде странного сайта или подозрительной оплаты», — отметила эксперт.

Шпагина обратила внимание, что в последние дни перед праздниками создается мощный информационный шум: знакомые делятся идеями подарков и ожиданиями. Это формирует конкуренцию и феномен социального доказательства, поскольку люди хотят сделать самый лучший подарок из возможных.

«Мошенники это знают и создают образ эксклюзивного, труднодоступного товара, который якобы уже скупают другие. Это порождает ажиотаж», — добавила она.

Эксперт отметила, что из-за этого люди зачастую забывают о базовых принципах информационной безопасности — проверить юридический адрес компании, предлагающей товар, ознакомиться с отзывами на других площадках или просто позвонить по указанному номеру.

Чтобы не стать жертвой мошенников, она посоветовала соблюдать правило «трех часов» — после находки, вероятно, идеального подарка подождать некоторое время и проверить всю указанную на сайте информацию. Шпагина также призвала помнить, что главная цель мошенников заключается в том, чтобы заставить человека паниковать и принять необдуманное решение.

14 февраля во всем мире отмечали День святого Валентина. Как рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко, мошенники не упустили возможности воспользоваться этим праздником. По словам эксперта, злоумышленники нацелились на одиноких россиян, пользующихся приложениями для знакомств.

В частности, в дейтингах (приложениях для знакомств. — Прим. RTVI) начали массово появляться фейковые анкеты. Для их создания мошенники использовали данные и фотографии реальных людей. В переписке злоумышленники, как правило, просили помочь им материально, уверяя, что нуждаются в лечении, попали в аварию или потеряли работу.