В преддверии Дня святого Валентина мошенники активно отрабатывают схемы обмана через приложения для знакомств, фишинговые сайты маркетплейсов и цветочных магазинов, сообщил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Он посоветовал подвергать сомнению любые выгодные предложения.

Одна из распространенных схем в преддверии 14 февраля — фейковые аккаунты в приложениях для знакомств. По словам Щербаченко, мошенники берут из открытого доступа фотографии и другие данные, чтобы создать поддельный профиль на такой платформе.

«После приятного общения они переходят к выманиванию денег. Преступники нередко обращаются с просьбами о материальной поддержке, утверждая, что они нуждаются в лечении, попали в беду, стали жертвами ДТП или потеряли работу», — пояснил он.

Главным сигналом того, что собеседник может оказаться мошенником, экономист назвал отказ от личной встречи.

Другой способ выманивания денег — это фишинговые сайты маркетплейсов, цветочных магазинов и других площадок, популярных накануне 14 февраля. Щербаченко напоминает, что такие страницы могут быть похожими на оригинальный ресурс, однако зачастую содержат ошибки в тексте, домене или адресе электронной почты с фишинговой ссылкой. Через такие сайты мошенники как правило пытаются получить доступ к личным данным жертвы.

Эксперт напомнил и о сценарии «курьера с сюрпризом». В таком случае злоумышленники звонят жертве и сообщают о том, что на его имя пришла посылка. После этого мошенники под видом сотрудника службы доставки просят назвать код из СМС-сообщения под предлогом подтверждения личности.

«Любая смс после того, как вы скажете свои персональные данные мошеннику, — это доступ к финансовой информации или к приложению “Госуслуги”. Настоящие курьеры не требуют подтвердить доставку через код из сообщения», — подчеркнул он.

Щербаченко призвал не поддаваться соблазну слишком выгодных предложений, чтобы не стать жертвой злоумышленников. В том числе не рекомендуется вступать в контакт с незнакомцами и раскрывать свои личные данные. Если преступники уже получили доступ к конфиденциальной информации, то стоит немедленно связаться с банком и оформить запрет на выдачу кредитов, предупредил эксперт.

Ранее в МВД сообщили о еще одной мошеннической схеме, связанной с маркетплейсами. По данным ведомства, аферисты под видом работодателей предлагают соискателям подработку, которая заключается в том, чтобы оставлять отзывы на товары, купленные через маркетплейс и оформленные на конкретный пункт выдачи.

После оформления заказа пострадавший сообщает неизвестным код для его приобретения, однако в ответ получает сообщение о том, что стал жертвой мошеннической схемы.