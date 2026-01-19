Мошенники стали обманывать россиян, предлагая за деньги писать отзывы на купленные в интернет-магазине товары сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы МВД.

По данным ведомства, аферисты, представляясь работодателями, предлагают жертве «легкий заработок» — оставлять отзывы на товары, купленные в маркетплейсе и оформленные на конкретный пункт выдачи. Сделав заказ, пострадавший высылает неизвестным код для его приобретения, однако в ответ получает сообщение о том, что стал жертвой мошеннической схемы.

В связи с распространением аферы правоохранители призвали россиян быть осторожными с быстрым заработком. Если в подобном предложении фигурирует конкретный онлайн-магазин, необходимо связаться с ним напрямую — через официальный сайт или поддержку узнать об условиях сотрудничества, уточнили в МВД.

Ранее руководитель отдела технического пресейла IT TASK Михаил Тимаев сообщил о росте мошенничества в отношении людей с долгами по кредитам и соискателей работы. Так, например, при общении с гражданами, у которых есть действующие кредиты, злоумышленники представляются сотрудниками банков, коллекторами и судебными приставами. В разговоре они могут называть суммы задолженностей, персональные данные, которые нашли в открытом доступе.

Беседуя с россиянами, ищущими работу, аферисты могут предложить выполнить тестовое задание, оформить документы или зарегистрироваться на сайтах, требующих персональные данные жертвы или коды подтверждения. Наиболее опасна такая схема для кандидатов без опыта работы — требования злоумышленников не вызовут у них вопросов и подозрений, отметил эксперт.