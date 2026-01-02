Чаще всего мошенники, ворующие данные с «Госуслуг», в разговоре с жертвой выдают себя за сотрудников коммунальных служб, доставки и почты, требуя впоследствии продиктовать код для «авторизации». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

«Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? <…> чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код», — привели в ведомстве пример востребованной среди злоумышленников фразы.

Аферисты могут выступать в лице работников доставки, медицинских организаций и Почты России, заявляя якобы о посылке, которую необходимо передать курьеру, записи на прием, требующей подтверждения или «заказном письме», для которого нужно авторизоваться в чат-боте, объяснили в ведомстве.

Помимо этого, как уточнили правоохранители, злоумышленники нередко представляются сотрудниками образовательных организаций или банка, употребляя стандартные фразы с характерным южным акцентом:

«Вы не прошли аттестацию, и будете не допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте»;

«Мы из службы безопасности банка, правоохранительных органов, прокуратуры».

Любое из этих выражений должно стать поводом для прекращения общения, заявили в МВД и напомнили, что ни одна из вышеперечисленных организаций не запрашивает коды из СМС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что меры по борьбе с телефонными мошенниками в 2025 году сработали и количество подобных преступлений сократилось на 7%, а ущерб от них снизился на 33%.

Кроме того, он призвал граждан «сразу же класть трубку», если речь заходит о деньгах или имуществе. Российский лидер добавил, что, учитывая возможности искусственного интеллекта, сегодня это «особенно опасно».